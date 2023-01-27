День 337-й. Самое важное к утру 27 января

Главное из брифинга Минобороны РФ 26 января

На Купянском направлении ВС РФ уничтожили более 20 украинских военных в течение суток; На Краснолиманском направлении четыре американские артиллерийские системы М777 уничтожены за сутки; На Южнодонецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» продолжили наступательные действия; Истребительная авиация ВКС России сбила Су-25 Воздушных сил Украины в ДНР; На Донецком направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции в ходе наступления, уничтожено свыше 40 военных ВСУ; Средства ПВО РФ в районе Угледара сбили самолет Су-25 ВСУ; На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли за сутки до 70 человек; ВС РФ уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе Константиновки в ДНР; ВС РФ на херсонском направлении уничтожили три гаубицы Д-20, гаубицу «Гвоздика» и две РЛС производства США; ВС России уничтожили в ДНР и Запорожской области два хранилища топлива для военной техники и три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ; ВС РФ уничтожили артиллерийскую установку производства США М109 Paladin на донецком направлении; ВСУ потеряли на Южнодонецком и Запорожском направлениях около 60 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 2 пикапа; Российские военные уничтожили РЛС украинского ЗРК С-300 в Николаевской области.

США ввели новые санкции против российских компаний и чиновников

Минфин США объявил о новых санкциях против российских юридических и физических лиц. В этот раз под санкции попали вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров, глава ФСИН Аркадий Гостев, глава концерна «Калашников» Алан Лушников, глава Татарстана Рустам Минниханов и его жена, а также бизнесмен Сергей Адоньев и его двое сыновей. В список также были включены дочерние компании «Интерроса», и топ-менеджер Сергей Батехин.

Денис Мантуров. government.ru

Под ограничения также попали 12 компаний и лица, связанные с ЧВК «Вагнер» и Евгением Пригожиным. Среди физических лиц, попавших под санкции, — Ян Новиков (председатель правления АО «Алмаз-Антей»); Валерий Захаров (советник президента ЦАР по национальной безопасности); Александр Иванов (гендиректор Officer’s Union for International Security). Под санкции также попали бизнес-активы жены Рустама Минниханова — ООО «Лучано» (Luciano), гостинично-оздоровительный комплекс в Казани.

Санкции. открытые источники в интернете

Напомним, после начала СВО на территории Украины, Россия стала абсолютным мировым лидером по количеству наложенных на страну санкций. По подсчетам экспертов, сейчас против РФ работают 13,5 тыс. санкций.

Зеленский признал продвижение российских войск

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что армия России продвигается на востоке Украины. При этом он не упоминал потерю Соледара.

Президент Украины Владимир Зеленский. Кадр видеообращения / t. me/V_Zelenskiy_official

«На востоке они продвигаются и теряют много людей. Это просто невероятное число. Им все равно. Я имею в виду, что они не считают их потери. Это факт», — заявил Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.

10 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии Соледара силами его бойцов, а спустя пару дней о взятии города официально заявило Минобороны РФ. Украинская сторона официально признала потерю города только 25 января. Сообщается также, что сейчас идут ожесточенные бои на окраинах Артемовска (Бахмута).

В России не собираются менять статус СВО на Украине

В Кремле не планируют изменять статус специальной военной операции на Украине из-за поставок Киеву тяжелых танков западными странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, такой вопрос на повестке даже не стоит.

Дмитрий Песков. kremlin.ru

О возможности смены юридического статуса спецоперации также высказался глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов. По его словам, сегодня нет никакой необходимости менять статус СВО на Украине на другой, в том числе на статус «война».

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил обсудить вопрос смены статуса СВО на фоне решения западных стран поставить Украине танки.

«Происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта. Изменение статуса спецоперации позволит перевести экономику страны на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы для общей победы», — заявил Шеремет.

Россию и Беларусь пригласили на Азиатские Игры

Первым практическим последствием объявленного МОК смягчения позиции в отношении российского спорта, находившегося с момента начала специальной военной операции на Украине в практически полной международной изоляции, стало предложение, поступившее от Олимпийского совета Азии. Он выразил готовность допустить российских спортсменов на соревнования под своей эгидой, в том числе и Азиатские игры.

Олимпийские игры. СС0 , alasdair massie

Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября, в их программе значится 37 видов спорта. Они должны были состояться еще в 2022 году, но из-за пандемии коронавируса они их перенесли.

Напомним, накануне в МОК сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства.

В Европарламенте призвали перевести европейскую экономику на военные рельсы

Глава Европейской народной партии Манфред Вебер призвал к переводу экономики Евросоюза на военные рельсы. Такое заявление он сделал на фоне увеличения интенсивности поставок западными странами боевой техники на Украину.

Евросоюз. CC0

Также Вебер заявил о поддержке идеи создания общеевропейской армии. Пришло время Европе «совместно принять на себя ответственность за Украину и за весь мир», заявил он.

Напомним, 25 января власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В свою очередь правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и разрешит другим странам реэкспортировать эти танки.

Важное — одной строкой

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