День 336-й. Самое важное к утру 26 января

Главное из брифинга Минобороны РФ 25 января
На Краснолиманском направлении потери ВСУ составили более 20 военных;
На Донецком направлении российские подразделения продолжают успешное наступление;
На Херсонском направлении ВС РФ пресекли попытку ВСУ переправиться для высадки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра;
На Купянском направлении две самоходки производства ФРГ Panzerhaubitze 2000 и более 90 военных ВСУ уничтожены войсками РФ;
ВС России уничтожили в ДНР два склада боеприпасов ВСУ, общие потери противника за сутки на Донецком направлении составили до 60 военных;
ВС РФ за сутки пресекли действия семи диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Харьковской области и ЛНР;
Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении, уничтожив более 60 военнослужащих ВСУ;
ВС РФ поразили до ротной тактической группы резервов ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области;
ВС РФ поразили за сутки 79 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях;
ВКС России сбили украинский Су-27 в районе Славянска в ДНР.
Россия будет реагировать на новые поставки оружия Украине
Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва готова к жестким ответным действиям, если США и НАТО поставят Киеву вооружения для нанесения ударов по городам России.
Также Гаврилов отреагировал на сообщения о поставках немецких танков Leopard 2 странами НАТО Украине. Он заявил, что на вооружении танков Leopard 2 и боевых машин пехоты (БМП) Bradley и Marder используются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, применение которых приводит к заражению местности. По его словам, поставки таких снарядов будут расцениваться как применение грязно-ядерных бомб в отношении России.
США направят Украине танки Abrams
Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты направят вооруженным силам Украины 31 танк M1 Abrams и 8 бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания этих танков. Ранее в Вашингтоне отказывались от передачи танков Abrams Украине из-за проблемам с логистикой и их сложным техническим обслуживанием.
При этом зарубежные СМИ отмечают, что эти поставки вряд ли смогут стать оперативными. Так, Washington Post пишет, что танки Abrams точно не будут доставлены до весны. CNN и ABC сообщают, что передача Украине танков Abrams может занять больше года.
На поставки этого вооружения уже отреагировала российская сторона. Посол России в США Анатолий Антонов считает, что возможная поставка на Украину американских танков Abrams — вопиющая провокация в отношении РФ. Он заявил, что они, как и другая техника НАТО, будут уничтожены российскими вооруженными силами.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об отправке на Украину танков Leopard 2
Правительство ФРГ подтвердило, что отправит Украине 14 танков Leopard 2. Берлин также разрешит другим странам реэкспорт танков ВСУ. Германия заявила о том, что будет координировать с другими странами поставки танков Украине. Так, в отправке этих танков могут поучаствовать Финляндия и Испания. При этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не планирует поставлять Киеву боевые самолеты и направлять на Украину солдат.
В российском посольстве уже заявили, что решение немецких властей поставить Киеву танки Leopard 2 крайне опасно, поскольку оно переводит конфликт на новый уровень противостояния.
Дискуссия о передаче украинской стороне Leopard 2 велась на протяжении нескольких недель, а Германия стала объектом критики из-за долгого согласования поставок. По информации издания ABC, поставить около 100 танков Leopard 2 Украине готовы 12 стран. Без выдачи Германией разрешения на экспорт вооружения это было бы невозможно.
Один из крупнейших производителей терминалов для приема карт к оплате может уйти из России
Один из крупнейших производителей терминалов для приема карт к оплате — компания Ingenico — может уйти из России в марте 2023 года, сообщают СМИ. Эксперты оценивают дол компании на российском рынке терминалов около 50%. На конец 2022 года, по данным Центробанка, в стране насчитывалось около 4 млн POS-терминалов. Устройства Ingenico занимают основную долю в сети ВТБ, Сбербанка и Промсвязьбанка.
При этом в Минпромторге поспешили заявить, что в России достаточно поставщиков терминалов для безналичной оплаты. По словам чиновников, «причин для нагнетания обстановки на рынке контрольно-кассовой техники не выявлено».
По мнению участников рынка, что после ухода Ingenico у бизнеса и банков возникнут серьезные проблемы с их обслуживанием, и устройства будут работать «до первой поломки».
Владимир Путин назвал целью спецоперации защиту людей и России
Президент России Владимир Путин заявил, что целью спецоперации является защита людей и самой РФ от угроз, которые пытаются создать на исторических российских территориях. Такое заявление он сделал на встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню.
«Цель, как я уже много раз говорил, — прежде всего защита людей и защита самой России от тех угроз, которые ей пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях. Мы этого не можем допустить», — заявил Путин.
Напомним, одновременно с началом военной спецоперации на территории Украины в феврале 2022 года, Владимир Путин назвал целью действий России «денацификацию и демилитаризацию Украины». Позже, в июне 2022 года, президент говорил о том, что конечной целью СВО является освобождение Донбасса и гарантии безопасности для самой России.
В сентябре того же года Владимир Путин заявил, что целью СВО является ликвидация антироссийского анклава, который создается на территории Украины. В январе 2023 года Владимир Путин обозначил цель СВО как прекращение полномасштабных боевых действий в Донбассе, идущих с 2014 года.
Важное — одной строкой
Североатлантический альянс не был и не намерен становиться стороной конфликта на Украине, заявил его генсек Йенс Столтенберг. При этом он призвал членов оборонного альянса усилить поддержку Киева, в том числе боевыми танками. По его словам, путь к миру на Украине лежит через поставки оружия Киеву.
ВСУ признали потерю Соледара, заявил представитель восточной группировки украинских войск Сергей Череватый.
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Перспектив для выхода на дипломатические пути урегулирования на Украине сейчас не просматривается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что страны Европы ведут «войну против России», а не против друг друга. Захарова интерпретировала слова немецкого министра так, что страны Запада давно спланировали военные действия в отношении России.
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