День 336-й. Самое важное к утру 26 января

Главное из брифинга Минобороны РФ 25 января

На Краснолиманском направлении потери ВСУ составили более 20 военных; На Донецком направлении российские подразделения продолжают успешное наступление; На Херсонском направлении ВС РФ пресекли попытку ВСУ переправиться для высадки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра; На Купянском направлении две самоходки производства ФРГ Panzerhaubitze 2000 и более 90 военных ВСУ уничтожены войсками РФ; ВС России уничтожили в ДНР два склада боеприпасов ВСУ, общие потери противника за сутки на Донецком направлении составили до 60 военных; ВС РФ за сутки пресекли действия семи диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Харьковской области и ЛНР; Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении, уничтожив более 60 военнослужащих ВСУ; ВС РФ поразили до ротной тактической группы резервов ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области; ВС РФ поразили за сутки 79 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях; ВКС России сбили украинский Су-27 в районе Славянска в ДНР.

Россия будет реагировать на новые поставки оружия Украине

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва готова к жестким ответным действиям, если США и НАТО поставят Киеву вооружения для нанесения ударов по городам России.

Военная техника. Танк. СС0

Также Гаврилов отреагировал на сообщения о поставках немецких танков Leopard 2 странами НАТО Украине. Он заявил, что на вооружении танков Leopard 2 и боевых машин пехоты (БМП) Bradley и Marder используются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, применение которых приводит к заражению местности. По его словам, поставки таких снарядов будут расцениваться как применение грязно-ядерных бомб в отношении России.

США направят Украине танки Abrams

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты направят вооруженным силам Украины 31 танк M1 Abrams и 8 бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания этих танков. Ранее в Вашингтоне отказывались от передачи танков Abrams Украине из-за проблемам с логистикой и их сложным техническим обслуживанием.

Джо Байден Кадр видео

При этом зарубежные СМИ отмечают, что эти поставки вряд ли смогут стать оперативными. Так, Washington Post пишет, что танки Abrams точно не будут доставлены до весны. CNN и ABC сообщают, что передача Украине танков Abrams может занять больше года.

На поставки этого вооружения уже отреагировала российская сторона. Посол России в США Анатолий Антонов считает, что возможная поставка на Украину американских танков Abrams — вопиющая провокация в отношении РФ. Он заявил, что они, как и другая техника НАТО, будут уничтожены российскими вооруженными силами.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об отправке на Украину танков Leopard 2

Правительство ФРГ подтвердило, что отправит Украине 14 танков Leopard 2. Берлин также разрешит другим странам реэкспорт танков ВСУ. Германия заявила о том, что будет координировать с другими странами поставки танков Украине. Так, в отправке этих танков могут поучаствовать Финляндия и Испания. При этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не планирует поставлять Киеву боевые самолеты и направлять на Украину солдат.

Олаф Шольц. wikipedia.org/

В российском посольстве уже заявили, что решение немецких властей поставить Киеву танки Leopard 2 крайне опасно, поскольку оно переводит конфликт на новый уровень противостояния.

Дискуссия о передаче украинской стороне Leopard 2 велась на протяжении нескольких недель, а Германия стала объектом критики из-за долгого согласования поставок. По информации издания ABC, поставить около 100 танков Leopard 2 Украине готовы 12 стран. Без выдачи Германией разрешения на экспорт вооружения это было бы невозможно.

Один из крупнейших производителей терминалов для приема карт к оплате может уйти из России

Один из крупнейших производителей терминалов для приема карт к оплате — компания Ingenico — может уйти из России в марте 2023 года, сообщают СМИ. Эксперты оценивают дол компании на российском рынке терминалов около 50%. На конец 2022 года, по данным Центробанка, в стране насчитывалось около 4 млн POS-терминалов. Устройства Ingenico занимают основную долю в сети ВТБ, Сбербанка и Промсвязьбанка.

Банковская карта. Терминал. СС0

При этом в Минпромторге поспешили заявить, что в России достаточно поставщиков терминалов для безналичной оплаты. По словам чиновников, «причин для нагнетания обстановки на рынке контрольно-кассовой техники не выявлено».

По мнению участников рынка, что после ухода Ingenico у бизнеса и банков возникнут серьезные проблемы с их обслуживанием, и устройства будут работать «до первой поломки».

Владимир Путин назвал целью спецоперации защиту людей и России

Президент России Владимир Путин заявил, что целью спецоперации является защита людей и самой РФ от угроз, которые пытаются создать на исторических российских территориях. Такое заявление он сделал на встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню.

Владимир Путин. 2023 год. kremlin.ru. Кадр из видео.

«Цель, как я уже много раз говорил, — прежде всего защита людей и защита самой России от тех угроз, которые ей пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях. Мы этого не можем допустить», — заявил Путин.

Напомним, одновременно с началом военной спецоперации на территории Украины в феврале 2022 года, Владимир Путин назвал целью действий России «денацификацию и демилитаризацию Украины». Позже, в июне 2022 года, президент говорил о том, что конечной целью СВО является освобождение Донбасса и гарантии безопасности для самой России.

В сентябре того же года Владимир Путин заявил, что целью СВО является ликвидация антироссийского анклава, который создается на территории Украины. В январе 2023 года Владимир Путин обозначил цель СВО как прекращение полномасштабных боевых действий в Донбассе, идущих с 2014 года.

Важное — одной строкой

Североатлантический альянс не был и не намерен становиться стороной конфликта на Украине, заявил его генсек Йенс Столтенберг. При этом он призвал членов оборонного альянса усилить поддержку Киева, в том числе боевыми танками. По его словам, путь к миру на Украине лежит через поставки оружия Киеву. ВСУ признали потерю Соледара, заявил представитель восточной группировки украинских войск Сергей Череватый. ООН ознакомилась с кадрами пыток российских военнопленных на Украине. Пентагон за два года планирует увеличить на 500% производство артиллерийских снарядов Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил президенту Владимиру Путину о планах наладить массовое производство дешевых одноразовых беспилотников и дронов-камикадзе. Ленинский райсуд Екатеринбурга оштрафовал на 30 тыс. руб. директора Музея истории города Игоря Пушкарева по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ (20.3.3 КоАП) за антивоенный пост в социальной сети. В Испании задержали 74-летнего пенсионера, которого подозревают в отправке писем со взрывчаткой в посольство Украины. Перспектив для выхода на дипломатические пути урегулирования на Украине сейчас не просматривается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Телевещание российских каналов в приграничных районах неизвестные прервали обращением Владимира Зеленского. Австралия поддержала создание спецтрибунала по Украине. Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что страны Европы ведут «войну против России», а не против друг друга. Захарова интерпретировала слова немецкого министра так, что страны Запада давно спланировали военные действия в отношении России. МОК впервые выразил готовность отменить российскую изоляцию. Сеть спортивных магазинов Decathlon продаст свои магазины в России Французская группа компаний Legrand, производящая продукцию электротехнического назначения, заявила о намерении уйти с российского рынка. Группа работает в России с 1993 года. Ей принадлежат три завода в Ульяновской области.

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