День 335-й. Самое важное к утру 25 января

Главное из брифинга Минобороны РФ 24 января

На Купянском направлении две бригады ВСУ потеряли за сутки более 40 человек; На Краснолиманском направлении ВС России уничтожили около 30 военных ВСУ и систему М777; Средства ПВО России за сутки сбили десять беспилотников ВСУ; На Донецком направлении ВС РФ продолжили наступление, потери ВСУ за сутки составили до 50 военнослужащих; ВС РФ поразили пункт управления 57-й отдельной мехбригады и склад вооружения ВСУ в районах Артемовска и Новоукраинки в ДНР; На Запорожском направлении ВС РФ уничтожили более 25 украинских военных и самоходную гаубицу «Акация»; ВС РФ нанесли поражение подразделениям 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Северска в ДНР; На Херсонском направлении войска РФ уничтожили РЛС AN/ТPQ-50; Авиация ВКС РФ уничтожила украинскую установку ЗРК «Бук-М1» в Харьковской области.

Турция приостановила переговоры по вхождению Швеции и Финляндии в НАТО

Переговоры между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, которые были намечены на февраль, отложены, сообщает ТАСС. Источники сообщают, что трехсторонние переговоры приостановлены на неопределенный срок.

Реджеп Тайип Эрдоган , президент Турции. kremlin.ru

Напомним, недавно перед турецким посольством Турции в Стокгольме прошла акция правых активистов с публичным сожжением Корана. Активисты раскритиковали НАТО, Турцию и ее президента Реджепа Эрдогана, а также продемонстрировали карикатуру на пророка Мухаммеда — что по исламским обычаям недопустимо. Вскоре турецкий лидер заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО от Анкары после этих антитурецких акций. В аналогичном духе ранее высказались главы МИД и Минобороны Турции Мевлют Чавушоглу и Хулуси Акар.

Турция. Открытые источники в Интернете ( ССО)

Реакция Турции последовала несмотря на то, что премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон осудил действия демонстрантов. Он заявил о недопустимости оправдания подобных действий свободой слова, но назвал мероприятие законным.

Евгений Пригожин попросил ввести уголовную ответственность за дискредитацию осужденных из ЧВК

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин попросил председателя Госдумы Вячеслава Володина внести в УК РФ статью о дискредитации бывших осужденных, принимающих участие в боевых действиях на Украине. Евгений Пригожин, в частности, предлагает запретить любую критику участников военной операции, а также публикацию сведений об их прошлых правонарушениях с наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

При этом предприниматель подчеркнул, что речь в статье должна идти исключительно о рядовых и младших командирах, «поскольку руководящий состав вне зависимости от подразделения должен нести полную ответственность за свои действия».

О том, что в ЧВК «Вагнер» вербуют заключенных, стало известно летом 2022 года. Тогда сообщалось, что им обещают помилование через полгода службы. 5 января господин Пригожин рассказал, что с первой группы вступивших в ЧВК заключенных сняли судимости. Член СПЧ Ева Меркачева сообщила, что заключенных, участвовавших в спецоперации, помиловали секретными указами еще до того, как их вывезли из колонии.

Польша запросила у Германии разрешение на передачу Украине танков Leopard 2

В ходе переговоров стран—союзников Украины на немецкой авиабазе Рамштайн 12 стран согласовали поставку ВСУ около 100 танков Leopard 2. Единственным условием для предоставления тяжелого вооружения представители государств назвали одобрение правительства Германии.

Военная техника. Танк. СС0

Среди стран, согласившихся передать ВСУ вооружение, называются Польша, Финляндия, Испания, Нидерланды и Дания. Однако без лицензии Германии как страны-производителя отправить ВСУ танки они не могут.

Задержка принятия решения Германией относительно поставок ВСУ тяжелого вооружения спровоцировала критическую реакцию других союзников Украины. 22 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что позиция ФРГ «неприемлема», а польская сторона совместно с другими странами создаст коалицию для помощи Украине в случае отказа Германии от поставок Leopard.

В ночь на 25 января СМИ распространили информацию, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Украине танки Leopard 2. По имеющейся информации, речь идет как минимум об одной танковой роте — как правило, она состоит из 14 машин.

Лукашенко заявил , что Украина предлагает Беларуси заключить пакт о ненападении

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, Киев предлагает Минску заключить пакт о ненападении. Когда и кем было высказано это предложение, он не уточнил. Позднее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эти слова и заявил, что Украина не намерена нападать на Беларусь.

Александр Лукашенко в Кремле , 11 марта 2022. kremlin.ru

«Все, что Украина официально предлагает, вы слышите. Мы нападать на Белоруссию не собираемся и никогда не собирались. Нет таких намерений. Это главный сигнал от всего украинского народа белорусскому народу», — заявил Зеленский.

Владимир Зеленский подчеркнул, что для Украины важно, чтобы Беларусь «не потеряла своей независимости и не вступила, несмотря ни на влияние кого-либо, в эту абсолютно позорную войну». При этом украинский президент отметил, что для страны может существовать «вызов» с белорусской территории, однако, по его словам, в настоящее время перед украинскими военнослужащими стоит задача готовиться к любым вызовам.

Владимир Путин отметил рост цен и дефицит некоторых лекарств

Президент России Владимир Путин обсудил с членами правительства лекарственный рынок в стране. Он отметил, что, несмотря на рост фармацевтического производства в стране, наблюдался дефицит некоторых лекарств. Также увеличилась стоимость лекарственных препаратов.

Владимир Путин. kremlin.ru

«Дело в том, что, во-первых, и цены подросли у нас за последнее время. И наблюдался определенный дефицит по некоторым лекарственным препаратам, несмотря на то что у нас наблюдается рост производства, фармацевтической продукции за три квартала прошлого года он составил примерно 22%", — сказал Путин.

В ходе совещания Владимир Путин также напомнил, что Россия не вводила ограничений на импорт лекарственных средств для иностранных компаний, а зарубежные производители продолжают работу на российском рынке. При этом президент отметил важность наращивания собственных исследований в фармацевтической отрасли.

Ранее Минздрав включил в список потенциально дефицитных лекарств такие препараты как йод и аспирин. Всего в этом списке были 97 лекарств.

Важное — одной строкой

СМИ сообщают. что США могут объявить о поставках Украине танков M1 Abrams уже на этой неделе Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что «нужно сделать все для того, чтобы вернуть уехавших из России по каким-либо причинам предпринимателей и работников, которые готовы вернуться и работать на свою страну и экономику, и самое главное — «умные головы» должны вернуться». Металлургический комбинат «Азовсталь», разрушенный в ходе боевых действий в ЛНР в прошлом году, восстанавливать не планируется, сообщает ТАСС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможность ограничить выезд россиян из страны не обсуждается. ЛДПР внесет в Госдуму проект об установлении статуса «дети спецоперации», заявил лидер партии Леонид Слуцкий. На экс-футболиста и блогера Евгения Савина составлен протокол о дискредитации российской армии, ему грозит штраф до 50 тыс. руб. Российские школьники за рубежом смогут получить аттестаты без итоговых экзаменов, если те нельзя провести из-за санкций, сообщили в правительстве. «Справедливая Россия — За правду» предлагает снизить возраст выхода на пенсию в новых регионах — до 60 лет для мужчин и до 55 лет для женщин. Эксперты МАГАТЭ совместно с украинским персоналом не обнаружили вооружений на местных АЭС.

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