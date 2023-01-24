День 334-й. Самое важное к утру 24 января

Главное из брифинга Минобороны РФ 22 января

Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации и ракетчиков заняли Краснополье в ДНР; На Купянском направлении ВС РФ в течение суток уничтожили более 40 украинских военных; На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли за сутки до 70 человек и две РЛС американского производства; На Днепровском направлении ВС РФ поразили временный пункт дислокации подразделения 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ; На Запорожском направлении ВС РФ уничтожили за сутки около 30 военных ВСУ и машину РСЗО «Град»; На Днепровском направлении ВС РФ уничтожили пусковую установку американской РСЗО HIMARS; На Донецком направлении свыше 60 военнослужащих ВСУ, 2 боевые бронемашины, 2 гаубицы «Мста-Б» и Д-30 уничтожены за сутки.

Власти Украины отрицают , что хранят оружие на АЭС

Советник офиса президента Михаил Подоляк опроверг сообщения о том, что Украина размещает западное вооружение на территории атомных электростанций. По его словам, заявление Сергея Нарышкина направлено на «оправдание провокаций». Также Подоляк заявил, что Украина всегда готова принять проверяющие органы, в том числе МАГАТЭ.

Запорожская АЭС. wikipedia.org/

Ранее директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что ВСУ складируют вооружения и боеприпасы, приходящие в страну в качестве помощи от стран Запада, на территориях атомных электростанций. По словам Нарышкина, оружие хранят на атомных электростанциях с расчетом на то, что Россия не будет наносить по ним удары, «понимая опасность ядерной катастрофы».

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. kremlin.ru

Германия сможет заместить российский газ только к 2026 году

Несмотря на заявления канцлера Германии Олафа Шольца о достижении независимости от поставок российского газа, появляются сообщения, что дело обстоит несколько сложнее. Так, министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ считает, что Германия только к 2026 году сможет полностью заместить трубопроводный газ из России сжиженным природным газом. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документ германского ведомства.

По информации издания, ФРГ потребуется время до 2026 года, чтобы создать условия, необходимые для импорта 56 млрд куб. м газа. К 2030 году Германия рассчитывает импортировать 76,5 млрд куб. м газа.

Газ СС0

Напомним, ранее канцлер Олаф Шольц заявлял, что Германии удалось преодолеть зависимость от российских энергоресурсов. Он подчеркнул, что в ФРГ уже открылись два мобильных терминала по приему сжиженного газа. Как ожидается, еще две установки для приема СПГ появятся в ближайшие месяцы.

Уровень дипотношений с Прибалтикой понижается

Проведение специальной военной операции влияет на уровень дипломатических отношений со странами Прибалтики. Так, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что уровень дипотношений с Россией будет понижен 24 февраля, в день годовщины начала военного конфликта между РФ и Украиной. На такой шаг власти Латвии решили пойти в знак солидарности с Эстонией, ранее объявившей о понижении уровня дипотношений с РФ.

Флаг Латвии. из открытых источников в Интернете

Ранее стало известно, что Россия в качестве ответной меры на сокращение численности своего посольства в Таллине, а также на фоне разрушения всего комплекса дипломатических отношений понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией. Послу этой страны было предписано покинуть территории России 7 февраля. Позднее эстонское дипведомство заявило, что российский посол должен будет покинуть страну одновременно с отъездом посла Эстонии из Москвы.

Россия не против посредничества в переговорах с Украиной

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинские власти могли бы прояснить через посредников, как они представляют возможные переговоры с Россией. В настоящее время чаще всего Турция активно проявляет интерес к тому, чтобы стать таким посредником.

Сергей Лавров. kremlin.ru

Переговоры между двумя странами прекратились в мае 2022 года по инициативе Украины. 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который исключает возможность дальнейших переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что условий для мирных переговоров с Украиной нет «ни де-факто, ни де-юре».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. kremlin.ru

Важное — одной строкой

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