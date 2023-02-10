День 351-й. Самое важное к утру 10 февраля

Главное из брифинга Минобороны РФ 9 февраля

На Донецком направлении ВС РФ уничтожили до 90 военных ВСУ в ходе наступления; Средства ПВО России сбили украинский самолет Су-25 в районе Херсона; ВС РФ уничтожили в районе Угледара склад боеприпасов ВСУ; На Купянском направлении ВС РФ уничтожили до 30 украинских военных и одну артиллерийскую систему М777; На Краснолиманском направлении более 110 военных и склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области уничтожены группировкой войск «Центр»; ВС РФ уничтожили четыре склада артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе Славянска, Авдеевки и Малиновки в ДНР; ВС РФ за сутки уничтожили свыше 85 военных ВСУ в районе Водяного и Угледара в ДНР; Средства ПВО России уничтожили 11 украинских беспилотников и 13 снарядов РСЗО HIMARS; ВС РФ поразили 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях; Авиация ВКС России сбила в ДНР украинский истребитель МиГ-29.

В России отреагировали на видео с предположительным расстрелом российских пленных

В МИД РФ прокомментировали видео, на котором, предположительно, расстреливают российских военнопленных. Ведомство считает, что за произошедшее ответственны «западные кураторы» Украины. МИД также осудил профильные международные структуры за молчание.

Видеозапись распространилась в Telegram-каналах вчера вечером. На кадрах человек, говорящий по-украински, спрашивает лежащих на земле людей в российской военной форме, из какого они подразделения. Возле головы одного из них видна кровь. Второго бойца расстреливают. Убийство третьего на записи не зафиксировано. В руках он держит гранату.

Ранее неоднократно появлялись сообщения о расстреле военнопленных на Украине. Так, видео с расстрелом российских военнопленных появилось в интернете в ноябре 2022 года. Его изучали несколько международных организаций, в том числе Управление верховного комиссара по правам человека ООН. Там видео признали «с высокой степенью вероятности подлинным».

Украине могут поставить самые современные танки

Германский оборонный концерн Rheinmetall, который производит танки Leopard, готов отправить Украине самую современную модель боевого танка собственного производства — Panther KF51, а также боевые машины пехоты (БМП) Lynx. Об этом заявил глава концерна Армин Паппергер в интервью газете Handelsblatt.

Танк Leopard 2A6. 7th Army Training Command from Grafenwoehr , Germany. Strong Europe Tank Challenge 2018 , CC BY 2.0 , https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70003714

Тем не менее для экспорта вооружений требуется разрешение правительства Германии. Если разрешение будет получено, то танки могут поставить через 15−18 месяцев, заверил глава концерна.

Концерн Rheinmetall представил боевой танк Panther KF51 летом 2022 года. Танк имеет пусковую установку для разведывательных дронов и дронов-камикадзе. Кроме того, он оснащен защитой AMAP. БМП Lynx была представлена концерном в 2016 году. Стальная броня БМП защищает от от противотанкового оружия, боеприпасов среднего калибра, осколочных снарядов и бомб.

Танк Leopard 2. ru.wikipedia.org

Напомним, ранее власти Германии заявили о поставках танков Leopard 2 для Украины. Помимо этого, военную поддержку Украине окажут США, которые поставят танки Abrams, и Великобритания, собирающаяся поставить танки Challenger 2.

ВСУ пока остаются без западных истребителей

На фоне объявленных поставок танков в Украину, а также визита украинского президента в западные страны, вопрос поставок самолетов, в частности истребителей, снова вошел в повестку дня мировых СМИ. Так, глава Европарламента Роберта Метсола призвала страны—члены Евросоюза поставить Украине военные самолеты, а также ракеты большей дальности.

Истребитель. Пилот. СС0

Однако, западные союзники Украины пока не спешат направлять ей истребители. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна не будет первой поставлять истребители на Украину, потому что у Польши их недостаточно. Он считает, что в первую очередь потенциальные поставки должны осуществить те страны НАТО, у которых больше истребителей. Также стало известно, что Португалия не сможет направить Украине истребители, об этом сообщил премьер-министр Антониу Кошта.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что его страна не будет передавать истребители Украине, поскольку они нужны самой Бельгии. В свою очередь, министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что Лондон не сможет поставить Украине самолеты в ближайшее время, поскольку для этого потребуется несколько месяцев. Вместо истребителей он обещал поставить ракеты большой дальности и беспилотники.

Военный истребитель ВС США. СС0

В целом, как сообщает Bloomberg, никто из лидеров стран Евросоюза пока не принял обязательства по передаче Украине современных истребителей.

Владимир Путин заявил , что Россия не начинала боевые действия на Украине

Россия не начинала боевых действий на Украине, а пытается их закончить, они шли с 2014 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли.

Владимир Путин. 2023 год. kremlin.ru. Кадр из видео.

«Еще раз хочу об этом сказать: мы не начинали никаких боевых действий, мы пытаемся их закончить. Эти боевые действия были начаты националистами на Украине и теми, кто поддерживал их в 2014 году, когда был совершен государственный переворот, с этого все началось, после этого последовали события в Крыму и в Донбассе», — сказал Путин.

Важное — одной строкой

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