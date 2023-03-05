День 374-й. Самое важное к утру 5 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 4 марта

На Донецком направлении российские войска продолжают наступление, противник потерял за сутки почти 500 человек; На Краснолиманском направлении в течение суток уничтожены до 150 украинских военных и один «Град» противника; На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 70 солдат ВСУ и артиллерийскую систему М777 производства США; На Купянском направлении за день уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих; На Южнодонецком и Запорожском направлениях потери ВСУ за сутки составили свыше 80 военных, танк и две гаубицы Д-20; На Донецком направлении ВСУ потеряли в течение суток танк, три БМП, две гаубицы и три американские артсистемы М777; Средства ПВО РФ сбили вертолет Ми-8, 12 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, уничтожили 11 украинских БЛА; ВС РФ нанесли поражение 83-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях противника, уничтожен радиолокатор ЗРС С-300; Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты два вертолета Ми-8 Воздушных сил Украины.

На Украине могут построить завод , выпускающий немецкие танки

Германский оборонный концерн Rheinmetall обсуждает с властями Украины строительство в стране завода, который сможет выпускать до 400 танков Panther (Panther KF51) в год. Об этом заявил глава компании Армин Паппергер. Он убежден, что конфликт на Украине будет длиться, «вероятно, еще годы».

Стоимость завода оценивается примерно в €200 млн. По словам Паппергера, концерн надеется принять окончательное решение в ближайшие два месяца. Как считает глава Rheinmetall, Украине необходимо 600−800 танков.

Танк Leopard 2A6. 7th Army Training Command from Grafenwoehr , Germany. Strong Europe Tank Challenge 2018 , CC BY 2.0 , https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70003714

Также стало известно, что концерн Rheinmetall намерен приобрести у швейцарской компании Ruag почти сотню танков Leopard 1 для дальнейшей отправки Украине.

ЕС предложил Россельхозбанку пользоваться факсом и электронной почтой вместо SWIFT

Банки, которые не попали под блокирующие санкции Евросоюза, имеют право использовать альтернативные SWIFT способы для обмена финансовыми сообщениями. В числе таких способов — бумага, отправка факса и e-mail-сообщений, говорится в разъяснениях ЕС от 28 февраля.

Как сообщает РБК, это может касаться Россельхозбанка, который отключен от SWIFT, но при этом не находится под блокирующими санкциями.

Телефон. unsplash.com

SWIFT не обслуживает Россельхозбанк с 14 июня 2022 года. В общей сложности от системы международных платежей отключены десять российских банков.

Минкультуры РФ не разрешает прокат ввезенного через Беларусь иностранного кино

Министерство культуры России заявило, что прокат без лицензии ввезенных через Беларусь иностранных фильмов из недружественных стран ограничивает права зарубежных правообладателей.

Кинотеатр , зрительный зал , кресла. СС0

«Публичный показ или иная форма коммерциализации аудиовизуального произведения без согласия правообладателя является нарушением исключительного права. Более того, предлагаемое проектом постановления регулирование является ограничением гражданских прав», — говорится в сообщении министерства.

Ранее члены комитета направили в правительство РФ предложение о выдаче прокатного удостоверения на территории России при ввозе иностранного кино через Беларусь. Сенаторы предлагали выдавать прокатное удостоверение на зарубежное кино без предоставления копий документов о праве использования того или иного фильма, если правообладатель — иностранное юридическое или физическое лицо из недружественного государства и если он отказался от выдачи лицензии на показ картины на территории РФ.

Важное — одной строкой

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