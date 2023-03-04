День 373-й. Самое важное к утру 4 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 3 марта

На Донецком направлении войска РФ за сутки уничтожили до 210 военных ВСУ; На Краснолиманском направлении более 200 украинских военных, три БМП и одна гаубица противника уничтожены в течение суток; На Купянском направлении потери ВСУ за сутки составили до 100 военных; На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 60 военнослужащих ВСУ; На Южнодонецком и Запорожском направлениях потери ВСУ за сутки составили свыше 70 военных; ВС РФ нанесли живой силе и технике ВСУ поражение под Угледаром; ВС РФ уничтожили мобильный узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки в ДНР; Средства ПВО России за сутки уничтожили 18 украинских беспилотников и сбили снаряд РСЗО HIMARS. Авиация ВКС России сбила в ДНР украинский самолет Су-24.

Стали известны подробности нападения на брянские села

На территории Брянской области накануне действовали две украинские диверсионно-разведывательные группы, сообщают власти. Их поддерживала батарея 120-миллиметровых минометов, открывшая огонь по российским военнослужащим. В результате теракта погибли двое гражданских, еще двое получили ранения, среди сотрудников ФСБ и Росгвардии пятеро пострадавших.

ФСБ. wikipedia.org

Также стало известно, что власти Брянской области выплатят семьям погибших в селах Сушаны и Любечане по 1 млн руб., а пострадавшим — по 500 тыс. руб. в качестве материальной помощи. Кроме того, СКР сообщил о возбуждении уголовных дел по статьям 205, 317, 167 УК РФ из-за нападения на эти села.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк еще раз заявил о непричастности Киева ко всем происшествиям на территории России в последние дни, в том числе к вторжению диверсантов в Брянскую область. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что теракт в Брянской области будет разбираться, также будут приняты меры по недопущению такого впредь.

Столицей Запорожской области официально стал Мелитополь

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал два указа, касающиеся территориального деления региона. Первым указом создаются муниципальные образования в области и устанавливаются их границы. Вторым — образуются административно-территориальные единицы Запорожской области.

Административно-политическим центром региона, согласно документам, стал город Мелитополь.

В Запорожской области появилось три городских округа и 13 муниципальных районов.

США объявили о новой военной помощи Украине , а Сербия опровергла поставки оружия Киеву

США выделят новый пакет военной помощи Украине на $400 млн. Новый пакет помощи включает в себя боеприпасы для РСЗО, гаубиц и бронетехники, а также мостоукладчики из запасов Пентагона, рассказал госсекретарь Энтони Блинкен.

На этом фоне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ испытывают дефицит вооружений и боеприпасов, а потому страны Запада должны ускорить поставки. По его словам, они нужны, чтобы Украина могла вернуть контроль над всеми регионами, а не для ударов по России.

При этом Минобороны Сербии опровергло сообщения о поставках вооружений на Украину. Помимо военного ведомства опровержение также предоставили сербское оборонное предприятие и МИД страны. Опровержения со стороны Белграда последовали в ответ на обращение официального представителя МИД РФ Марии Захаровой после публикаций в СМИ.

Несколько министерств США представили рекомендации по борьбе с обходом антироссийских санкций

Минторг, Минфин и Минюст США выпустили рекомендации по более эффективной борьбе с обходом санкций против России для частного сектора. В документе, в частности, перечислен перечень признаков, которые могут свидетельствовать о попытке обхода санкций.

Санкции. открытые источники в интернете

Среди подозрительных признаков:

использование подставных компаний с целью скрыть право собственности , источник финансирования и вовлеченные в сделку страны;

источник финансирования и вовлеченные в сделку страны; нежелание покупателя делиться информацией о конечном использовании продукта;

использование подставных компаний для проведения банковских международных переводов;

несоответствие IP-адресов с данными о местоположении , указанными клиентом;

указанными клиентом; внесение изменений в условия сделки в последний момент , если эти изменения противоречат деловой практике и истории клиента;

если эти изменения противоречат деловой практике и истории клиента; поступление платежа из страны , не указанной в списке конечных пользователей;

не указанной в списке конечных пользователей; использование личной , а не корпоративной электронной почты;

а не корпоративной электронной почты; операции с изменением адреса отгрузки , которая ранее планировалась в России или Белоруссии;

которая ранее планировалась в России или Белоруссии; направление покупок через Китай ( включая Гонконг и Макао) и юрисдикции , близкие к России , включая Армению , Турцию и Узбекистан.

Помимо этого, стало известно, что Министерство юстиции США увеличивает штат сотрудников, занимающихся расследованием попыток обхода антироссийских санкций.

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