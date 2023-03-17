День 386-й. Самое важное к утру 17 марта

Главное из брифинга Минобороны РФ 16 марта

На Купянском направлении войска РФ уничтожили до 50 украинских военных в течение суток, два автомобиля, а также артсистему М777; На Донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили до 275 военных ВСУ, 2 танка, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, установку РСЗО «Ураган», гаубицу Д-20, самоходную гаубицу «Гвоздика», а также САУ М109 Paladin; На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВС России уничтожили за сутки до 60 военных ВСУ, 4 танка, гаубицу Д-20, бронеавтомобиль и артсистему М777; На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли свыше 100 военнослужащих, 2 БМП, 2 боевые бронированные машины, САУ «Акация» и гаубицу Д-30; На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили свыше 35 украинских военных, 1 танк, 2 боевые машины РСЗО «Град» и гаубицу Д-30; Авиация ВКС России сбила украинский истребитель МиГ-29 в ЛНР; ВС РФ поразили пункт управления бригады ВСУ, уничтожили два ЗРК и РЛС контрбатарейной борьбы; Средства ПВО РФ перехватили 8 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», уничтожили 9 БПЛА ВСУ;

Комиссия ООН признала военными преступлениями расстрелы украинскими военнослужащими российских военнопленных

Комиссия Организации Объединенных Наций признала военными преступлениями расстрелы военнослужащими украинской армии российских военнопленных.

Россию также обвинили в военных преступлениях на Украине — часть доклада комиссии посвящена нарушениям, допущенным в ходе военных действий российской стороной, в том числе упоминается «широкий спектр военных преступлений». При этом председатель комиссии Эрик Мёсе заявил, что признаков геноцида на территории страны нет.

Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа. минобороны. рф

Напомним, ранее неоднократно появлялись сообщения о расстреле военнопленных на Украине. Так, видео с расстрелом было опубликовано в интернете в ноябре 2022 года. Еще одно видео появилось в феврале 2023 года.

СМИ: с начала военных действий Украина потеряла около 100 тыс. солдат.

За год военных действий погибли больше 100 тыс. украинских солдат, в том числе самые опытные, сообщила газета Politico со ссылкой на данные американских чиновников. По этой информации, самые большие потери ВСУ понесли в боях в Бахмуте (Артемовск). Газета отмечает, что российская армия также несет большие потери в городе. Издание отмечает, что в ходе боев в городе Украина и Россия быстро расходуют боеприпасы.

Статистика , график. СС0

Как пишет Politico, сейчас США сконцентрированы на помощи Украине в подготовке контранаступления, которое, по их ожиданиям, должно начаться в мае. В страну сейчас поступают новые вооружения и боеприпасы, которые позволят армии вести военные действия, отмечает издание.

По словам источников Politico, у Украины есть два варианта весеннего контрнаступления: продвижение в Крым через Херсон или движение с востока на север и затем на юг. Первый вариант считается нереалистичным, так как Россия укрепила свои войска на берегу Днепра, а у Украины нет живой силы для форсирования реки. По словам неназванных американских чиновников, второй вариант считается более вероятным.

США не собираются передавать истребители Украине вслед за Польшей

Решение властей Польши передать Украине истребители МиГ-29 не меняет планов Соединенных Штатов по отправке Киеву F-16, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. По его словам, как и прежде, Вашингтон не рассматривает такие поставки.

МИГ-29. www.flickr.com/people/109661044@N07

Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что в ближайшие дни на Украину будут доставлены четыре МиГ-29. По его словам, Варшава «буквально сейчас» отправляет эти самолеты Киеву. МиГ-29 Польша получила в начале 1990-х годов из запасов армии ГДР.

Важное — одной строкой

США опубликовали видео инцидента с американским беспилотником над Черным морем Власти Турции приняли решение запретить заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии. В Сакском районе Крымского полуострова средствами ПВО сбили украинский беспилотник, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. На Украину прибыли первые французские бронеавтомобили AMX-10 RC. Украинского военного Андрея Карманова, который обстрелял гражданский автомобиль из реактивного огнемета, приговорили к 20 годам колонии строгого режима, сообщается на официальном сайте Следственного комитета России. Глава МИД Китая Цинь Ган заявил, что Китай обеспокоен затянувшейся эскалацией конфликта Украины и России. Американский беспилотник MQ-9 Reaper нашли в Черном море недалеко от Севастополя на глубине 900 метров, передает издание ForPost. 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