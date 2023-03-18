День 387-й. Самое важное к утру 18 марта

Главное из брифинга Минобороны РФ 17 марта

На Краснолиманском направлении ВС РФ за сутки ликвидировали свыше 70 украинских военных, а также БМП и гаубицу; В ДНР, в районах Семеновки, Петровского и Тоненького уничтожено до 135 военнослужащих ВСУ; На Южнодонецком и Запорожском направлениях российские войска ликвидировали до 65 военных ВСУ и две гаубицы Д-20; На Херсонском направлении уничтожено до 25 украинских военных и САУ «Акация»; На Купянском направлении ВС РФ ликвидировали склад боеприпасов 113-й бригады украинской теробороны; Российским ПВО за сутки сбито пять снарядов РСЗО HIMARS, ракета «Точка-У» и 14 украинских беспилотников. Также ВС РФ уничтожили две украинские РЛС.

Визит Си Цзиньпина в Москву

Кремль подтвердил визит в Москву председателя КНР Си Цзиньпина с 20 по 22 марта. Официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь заявил, что поездка будет «визитом мира».

Помощник президента РФ Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что 20 марта главы России и Китая опубликуют статьи, в которых оценят отношения двух стран. Статьи выйдут в «Жэньминь Жибао» и «Российской газете».

Владимир Путин и Си Цзиньпин. kremlin.ru

По данным Юрия Ушакова, стороны намерены обсудить энергетическое и военно-техническое сотрудничество, а также конфликт на Украине. При этом он отметил, что «большая часть оценок китайских друзей совпадает с нашим видением текущей ситуации».

В переговорах ожидается участие министра обороны РФ Сергея Шойгу и директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, что непосредственно переговоры состоятся 21 марта, после них будут сделаны заявления для прессы.

Истребители для Украины

Правительство Словакии одобрило передачу Украине частей системы ПВО «Куб», а также 13 истребителей МиГ-29. Об этом заявил глава словацкого кабмина Эдуард Хегер. В конце августа 2022 года самолеты были выведены из состава национальных ВВС. У трех боевых машин отсутствуют двигатели. За поставку истребителей Словакия хочет получить компенсацию, эквивалентную $900 млн. В эту сумму входит американская военная техника на $700 млн.

МиГ-29 в Музее авиации на аэродроме «Лесной». Олег Богданов

Днем ранее о передаче Киеву истребителей МиГ-29 в ближайшие дни сообщил президент Польши Анджей Дуда. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал это примером того, как целый ряд стран НАТО повышает уровень своей непосредственной вовлеченности в конфликт.

Между тем, официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что запросов от Польши о разрешении поставить Киеву старые истребители, оставшиеся у Варшавы со времен ГДР, не поступало. А министр обороны королевства Испания Маргарита Роблес заявила, что Мадрид не собирается поставлять посылать Украине боевые самолеты. Она указала, что у Испании есть Eurofighter и F-18, но они требуют специфической подготовки и обучения экипажей.

Церковный вопрос

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека из-за выселения монахов Украинской православной церкви Московского патриархата из Киево-Печерской лавры.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осуждает действия Киева по отношению к православию и православной церкви. Он выразил сожаление в связи с тем, что такие действия не получают должного осуждения от мирового сообщества.

Киево-Печерская лавра. ru.wikipedia.org

Дмитрий Песков указал, что посягательства на церковь лишний раз демонстрируют характер киевского режима, который следует пресечь посредством проводящейся операции. «Это лишний раз доказывает и показывает, что все, что мы делаем — абсолютно правильно», — заявил он.

Днем ранее Синод Русской православной церкви опубликовал заявление о невозможности дальнейшего евхаристического общения с представителями Кипрской православной церкви, признавшими Православную церковь Украины (ПЦУ), которая является неканонической с точки зрения РПЦ.

Банковский сектор отчитался об успехах

Центробанк в четвертый раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. По данным регулятора, темпы инфляции замедлились — с 11,8% в годовом выражении в январе до 11% в феврале. В ближайшие месяцы прогнозируется инфляция ниже 4%, а по итогам года — на уровне 5−7%. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ситуация на финансовых рынках Запада напрямую не влияет на российскую экономику, только на мировую в целом.

Центробанк РФ. cbr.ru

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что акционерам рекомендовано выплатить рекордные 565 млрд руб. дивидендов. По его данным, за пять месяцев акции «Сбера» подорожали более чем на 70%. Частными инвесторами Сбербанка выступают порядка 1,5 млн россиян. Увеличение прибыли Греф объяснил, помимо прочего, ростом ипотечного кредитования, наблюдаемым с начала текущего года. В феврале заявок было подано на 14% больше, чем месяцем ранее. Всего же в январе-феврале поступило порядка 700 тыс. заявок на совокупную сумму 2,2 трлн руб.

«Тинькофф инвестиции» сообщили, что в тестовом режиме снова будут торговать рядом ценных бумаг дружественных стран (торгующимися на Гонконгской бирже) и ограниченным ассортиментом ценных бумаг США.

Важное — одной строкой

Москва продлевает «зерновую сделку» на 60 дней; Президент РФ Владимир Путин пообещал сделать все, чтобы пресечь любые угрозы Крыму; Международный суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина; Великобритания выделит £500 тыс. Грузии и £10 млн — Молдавии на «защиту от России»; За год гражданство Грузии получили более 3,2 тыс. россиян; МИД РФ внес в стоп-лиц 23 граждан Британии; Евросоюз выделит Киеву второй транш финансовой помощи на €1,5 млрд; Турция пообещала начать процесс одобрения членства Финляндии в НАТО; Польша собирается разместить РСЗО HIMARS у границы с Калининградской областью; Литва намерена передать Киеву артиллерийские снаряды калибра 155 мм, вездеходы, а также продовольственные пайки; Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем; Министр обороны России Сергей Шойгу представил к наградам летчиков, сбивших американский беспилотник; Минобороны РФ: у военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, начались первые отпуска; В ЛНР вернутся 38 российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена; Комиссия Госсовета до конца марта отчитается о создании Фонда поддержки участников СВО; США могут помогать Украине до конца сентября, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер; Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине надо прекращать, чтобы не допустить глобальной войны.

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