День 387-й. Самое важное к утру 18 марта

Главное из брифинга Минобороны РФ 17 марта
На Краснолиманском направлении ВС РФ за сутки ликвидировали свыше 70 украинских военных, а также БМП и гаубицу;
В ДНР, в районах Семеновки, Петровского и Тоненького уничтожено до 135 военнослужащих ВСУ;
На Южнодонецком и Запорожском направлениях российские войска ликвидировали до 65 военных ВСУ и две гаубицы Д-20;
На Херсонском направлении уничтожено до 25 украинских военных и САУ «Акация»;
На Купянском направлении ВС РФ ликвидировали склад боеприпасов 113-й бригады украинской теробороны;
Российским ПВО за сутки сбито пять снарядов РСЗО HIMARS, ракета «Точка-У» и 14 украинских беспилотников. Также ВС РФ уничтожили две украинские РЛС.
Визит Си Цзиньпина в Москву
Кремль подтвердил визит в Москву председателя КНР Си Цзиньпина с 20 по 22 марта. Официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь заявил, что поездка будет «визитом мира».
Помощник президента РФ Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что 20 марта главы России и Китая опубликуют статьи, в которых оценят отношения двух стран. Статьи выйдут в «Жэньминь Жибао» и «Российской газете».
По данным Юрия Ушакова, стороны намерены обсудить энергетическое и военно-техническое сотрудничество, а также конфликт на Украине. При этом он отметил, что «большая часть оценок китайских друзей совпадает с нашим видением текущей ситуации».
В переговорах ожидается участие министра обороны РФ Сергея Шойгу и директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, что непосредственно переговоры состоятся 21 марта, после них будут сделаны заявления для прессы.
Истребители для Украины
Правительство Словакии одобрило передачу Украине частей системы ПВО «Куб», а также 13 истребителей МиГ-29. Об этом заявил глава словацкого кабмина Эдуард Хегер. В конце августа 2022 года самолеты были выведены из состава национальных ВВС. У трех боевых машин отсутствуют двигатели. За поставку истребителей Словакия хочет получить компенсацию, эквивалентную $900 млн. В эту сумму входит американская военная техника на $700 млн.
Днем ранее о передаче Киеву истребителей МиГ-29 в ближайшие дни сообщил президент Польши Анджей Дуда. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал это примером того, как целый ряд стран НАТО повышает уровень своей непосредственной вовлеченности в конфликт.
Между тем, официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что запросов от Польши о разрешении поставить Киеву старые истребители, оставшиеся у Варшавы со времен ГДР, не поступало. А министр обороны королевства Испания Маргарита Роблес заявила, что Мадрид не собирается поставлять посылать Украине боевые самолеты. Она указала, что у Испании есть Eurofighter и F-18, но они требуют специфической подготовки и обучения экипажей.
Церковный вопрос
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека из-за выселения монахов Украинской православной церкви Московского патриархата из Киево-Печерской лавры.
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осуждает действия Киева по отношению к православию и православной церкви. Он выразил сожаление в связи с тем, что такие действия не получают должного осуждения от мирового сообщества.
Дмитрий Песков указал, что посягательства на церковь лишний раз демонстрируют характер киевского режима, который следует пресечь посредством проводящейся операции. «Это лишний раз доказывает и показывает, что все, что мы делаем — абсолютно правильно», — заявил он.
Днем ранее Синод Русской православной церкви опубликовал заявление о невозможности дальнейшего евхаристического общения с представителями Кипрской православной церкви, признавшими Православную церковь Украины (ПЦУ), которая является неканонической с точки зрения РПЦ.
Банковский сектор отчитался об успехах
Центробанк в четвертый раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. По данным регулятора, темпы инфляции замедлились — с 11,8% в годовом выражении в январе до 11% в феврале. В ближайшие месяцы прогнозируется инфляция ниже 4%, а по итогам года — на уровне 5−7%. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ситуация на финансовых рынках Запада напрямую не влияет на российскую экономику, только на мировую в целом.
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что акционерам рекомендовано выплатить рекордные 565 млрд руб. дивидендов. По его данным, за пять месяцев акции «Сбера» подорожали более чем на 70%. Частными инвесторами Сбербанка выступают порядка 1,5 млн россиян. Увеличение прибыли Греф объяснил, помимо прочего, ростом ипотечного кредитования, наблюдаемым с начала текущего года. В феврале заявок было подано на 14% больше, чем месяцем ранее. Всего же в январе-феврале поступило порядка 700 тыс. заявок на совокупную сумму 2,2 трлн руб.
«Тинькофф инвестиции» сообщили, что в тестовом режиме снова будут торговать рядом ценных бумаг дружественных стран (торгующимися на Гонконгской бирже) и ограниченным ассортиментом ценных бумаг США.
Важное — одной строкой
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Великобритания выделит £500 тыс. Грузии и £10 млн — Молдавии на «защиту от России»;
За год гражданство Грузии получили более 3,2 тыс. россиян;
МИД РФ внес в стоп-лиц 23 граждан Британии;
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Польша собирается разместить РСЗО HIMARS у границы с Калининградской областью;
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Министр обороны России Сергей Шойгу представил к наградам летчиков, сбивших американский беспилотник;
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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине надо прекращать, чтобы не допустить глобальной войны.
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