День 402-й. Самое важное к утру 2 апреля

Главное из брифинга Минобороны РФ 1 апреля
На донецком направлении ВС РФ ликвидировали до 110 украинских военных и наемников, а также РСЗО «Град», самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика»;
На южнодонецком и запорожском направлениях за сутки уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ и гаубица Д-20;
На краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 100 единиц личного состава;
На купянском направлении уничтожено до 50 украинских военных;
На херсонском направлении ВС РФ ликвидировали до 40 военнослужащих ВСУ;
В ДНР российскими летчиками сбиты самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины;
В Харьковской области ликвидирован склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны ВСУ;
Российские средства ПВО перехватили девять снарядов РСЗО и сбили пять украинских беспилотников.
Напряжение нарастает
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о кратном наращивании выпуска обычных боеприпасов и высокоточных средств поражения для нужд российской армии. В ходе совещания по вопросам обеспечения боеприпасам в штабе объединенной группировки российских войск обсудили также совершенствование системы логистики.
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что на полученные от США и Евросоюза деньги Украина покупает у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak. По его словам, такое количество боевых машин Польша может производить ежегодно, передает ТАСС.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко объявил о приостановке приема заявок на вступление в «Гвардию наступления», которая собирается «отвоевывать территории, занятые Россией». Подразделения гвардии практически набраны.
На запорожском направлении возле линии боевого соприкосновения замечены немецкие наемники — молодые, на вид около 20 лет, сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он также добавил, что во время радиоперехватов в этом районе часто слышна польская речь.
Азия за Россию
Заместитель завотделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что президент Украины Владимир Зеленский затеял опасную игру и ради своих политических амбиций поставил на кон судьбу Украины и ее народа.
По мнению Ким Ё Чжон, Зеленский способен навлечь на свою страну ядерную катастрофу, передает ТАСС. Комментируя просьбы украинского президента к США разместить на Украине штатовское ядерное оружие, сестра Ким Чен Ына отметила, что «ядерный зонтик» США содержит дыры и от града российских снарядов защитить не способен.
Тем временем, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен уговорить руководство Китая отказаться от поддержки России и подтолкнуть ее к переговорам. Его визит в КНР состоится на следующей неделе, пока же Макрон по телефону обсудил с Зеленским оборонное сотрудничество Украины и Франции, а также координацию действий на грядущих международных мероприятиях.
Суд над митрополитом Павлом
Экс-настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу предъявлено обвинение в «работе на Россию и разжигании религиозной розни», сообщает «Коммерсантъ». В ходе судебного заседания 1 апреля подсудимый заявил об ухудшении самочувствия (упал уровень сахара в крови), поэтому заседание перенесли на 3 апреля.
В доме митрополита прошел обыск, Служба безопасности Украины (СБУ) утверждает, что обнаружила доказательства «оправдания и отрицания им вооруженной агрессии России против Украины». При этом адвокаты священнослужителя указали, что аудиозаписей, на которые ссылается СБУ, в деле нет.
Сам митрополит Павел назвал возбужденное в его отношении дело политическим и заявил, что ничего не сделал для того, чтобы его в чем-то обвиняли. За несколько часов до судебного заседания сообщалось о вызове бывшего настоятеля на допрос в СБУ и о помещении его под домашний арест.
Важное — одной строкой
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Министр обороны Германии Борис Писториус выразил обеспокоенность возможностью прихода к власти в США президента, который сократит американскую активность в рамках НАТО;
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