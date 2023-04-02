2 апреля
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Политика

День 402-й. Самое важное к утру 2 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главное из брифинга Минобороны РФ 1 апреля

На донецком направлении ВС РФ ликвидировали до 110 украинских военных и наемников, а также РСЗО «Град», самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика»;

На южнодонецком и запорожском направлениях за сутки уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ и гаубица Д-20;

На краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 100 единиц личного состава;

На купянском направлении уничтожено до 50 украинских военных;

На херсонском направлении ВС РФ ликвидировали до 40 военнослужащих ВСУ;

В ДНР российскими летчиками сбиты самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины;

В Харьковской области ликвидирован склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны ВСУ;

Российские средства ПВО перехватили девять снарядов РСЗО и сбили пять украинских беспилотников.

Напряжение нарастает

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о кратном наращивании выпуска обычных боеприпасов и высокоточных средств поражения для нужд российской армии. В ходе совещания по вопросам обеспечения боеприпасам в штабе объединенной группировки российских войск обсудили также совершенствование системы логистики.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что на полученные от США и Евросоюза деньги Украина покупает у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak. По его словам, такое количество боевых машин Польша может производить ежегодно, передает ТАСС.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко объявил о приостановке приема заявок на вступление в «Гвардию наступления», которая собирается «отвоевывать территории, занятые Россией». Подразделения гвардии практически набраны.

Армия РФ, вооруженные силы РФ, танковые войска, танк.
Армия РФ, вооруженные силы РФ, танковые войска, танк.
Министерство обороны РФ.

На запорожском направлении возле линии боевого соприкосновения замечены немецкие наемники — молодые, на вид около 20 лет, сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он также добавил, что во время радиоперехватов в этом районе часто слышна польская речь.

Азия за Россию

Заместитель завотделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что президент Украины Владимир Зеленский затеял опасную игру и ради своих политических амбиций поставил на кон судьбу Украины и ее народа.

По мнению Ким Ё Чжон, Зеленский способен навлечь на свою страну ядерную катастрофу, передает ТАСС. Комментируя просьбы украинского президента к США разместить на Украине штатовское ядерное оружие, сестра Ким Чен Ына отметила, что «ядерный зонтик» США содержит дыры и от града российских снарядов защитить не способен.

Тем временем, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен уговорить руководство Китая отказаться от поддержки России и подтолкнуть ее к переговорам. Его визит в КНР состоится на следующей неделе, пока же Макрон по телефону обсудил с Зеленским оборонное сотрудничество Украины и Франции, а также координацию действий на грядущих международных мероприятиях.

КНДР. Пхеньян.
КНДР. Пхеньян.
unsplash.com

Суд над митрополитом Павлом

Экс-настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу предъявлено обвинение в «работе на Россию и разжигании религиозной розни», сообщает «Коммерсантъ». В ходе судебного заседания 1 апреля подсудимый заявил об ухудшении самочувствия (упал уровень сахара в крови), поэтому заседание перенесли на 3 апреля.

В доме митрополита прошел обыск, Служба безопасности Украины (СБУ) утверждает, что обнаружила доказательства «оправдания и отрицания им вооруженной агрессии России против Украины». При этом адвокаты священнослужителя указали, что аудиозаписей, на которые ссылается СБУ, в деле нет.

Сам митрополит Павел назвал возбужденное в его отношении дело политическим и заявил, что ничего не сделал для того, чтобы его в чем-то обвиняли. За несколько часов до судебного заседания сообщалось о вызове бывшего настоятеля на допрос в СБУ и о помещении его под домашний арест.

Митрополит Павел.
Митрополит Павел.
Википедия.

Важное — одной строкой

Под санкции Украины попало 33 гражданина РФ и 225 российских юридических лиц, а также 239 граждан и 155 юрлиц РФ и других государств;

Новые объекты украинских бизнесменов в Крыму будут национализированы в ближайшее время, заявил глава госсовета республики Владимир Константинов;

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала претенденткой на пост генерального секретаря НАТО, передает английская The Sun;

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $2,6 млрд, утверждает Reuters со ссылкой на свои источники;

Министр обороны Германии Борис Писториус выразил обеспокоенность возможностью прихода к власти в США президента, который сократит американскую активность в рамках НАТО;

Переориентация потоков энергоносителей в Азию вызвала бум строительства танкеров для перевозки нефти и нефтепродуктов, сообщает Bloomberg;

В Германии заявили, что НАТО не сможет поставить Украине больше Leopard, чем обещало ранее.

Altapress.ru продолжает следить за развитием событий. О самых важных новостях 1 апреля, 401-го дня специальной военной операции, можно прочитать здесь.

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