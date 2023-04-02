День 402-й. Самое важное к утру 2 апреля

Главное из брифинга Минобороны РФ 1 апреля

На донецком направлении ВС РФ ликвидировали до 110 украинских военных и наемников, а также РСЗО «Град», самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика»; На южнодонецком и запорожском направлениях за сутки уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ и гаубица Д-20; На краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 100 единиц личного состава; На купянском направлении уничтожено до 50 украинских военных; На херсонском направлении ВС РФ ликвидировали до 40 военнослужащих ВСУ; В ДНР российскими летчиками сбиты самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины; В Харьковской области ликвидирован склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны ВСУ; Российские средства ПВО перехватили девять снарядов РСЗО и сбили пять украинских беспилотников.

Напряжение нарастает

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о кратном наращивании выпуска обычных боеприпасов и высокоточных средств поражения для нужд российской армии. В ходе совещания по вопросам обеспечения боеприпасам в штабе объединенной группировки российских войск обсудили также совершенствование системы логистики.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что на полученные от США и Евросоюза деньги Украина покупает у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak. По его словам, такое количество боевых машин Польша может производить ежегодно, передает ТАСС.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко объявил о приостановке приема заявок на вступление в «Гвардию наступления», которая собирается «отвоевывать территории, занятые Россией». Подразделения гвардии практически набраны.

Армия РФ , вооруженные силы РФ , танковые войска , танк. Министерство обороны РФ.

На запорожском направлении возле линии боевого соприкосновения замечены немецкие наемники — молодые, на вид около 20 лет, сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он также добавил, что во время радиоперехватов в этом районе часто слышна польская речь.

Азия за Россию

Заместитель завотделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что президент Украины Владимир Зеленский затеял опасную игру и ради своих политических амбиций поставил на кон судьбу Украины и ее народа.

По мнению Ким Ё Чжон, Зеленский способен навлечь на свою страну ядерную катастрофу, передает ТАСС. Комментируя просьбы украинского президента к США разместить на Украине штатовское ядерное оружие, сестра Ким Чен Ына отметила, что «ядерный зонтик» США содержит дыры и от града российских снарядов защитить не способен.

Тем временем, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен уговорить руководство Китая отказаться от поддержки России и подтолкнуть ее к переговорам. Его визит в КНР состоится на следующей неделе, пока же Макрон по телефону обсудил с Зеленским оборонное сотрудничество Украины и Франции, а также координацию действий на грядущих международных мероприятиях.

КНДР. Пхеньян. unsplash.com

Суд над митрополитом Павлом

Экс-настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу предъявлено обвинение в «работе на Россию и разжигании религиозной розни», сообщает «Коммерсантъ». В ходе судебного заседания 1 апреля подсудимый заявил об ухудшении самочувствия (упал уровень сахара в крови), поэтому заседание перенесли на 3 апреля.

В доме митрополита прошел обыск, Служба безопасности Украины (СБУ) утверждает, что обнаружила доказательства «оправдания и отрицания им вооруженной агрессии России против Украины». При этом адвокаты священнослужителя указали, что аудиозаписей, на которые ссылается СБУ, в деле нет.

Сам митрополит Павел назвал возбужденное в его отношении дело политическим и заявил, что ничего не сделал для того, чтобы его в чем-то обвиняли. За несколько часов до судебного заседания сообщалось о вызове бывшего настоятеля на допрос в СБУ и о помещении его под домашний арест.

Митрополит Павел. Википедия.

Важное — одной строкой

Под санкции Украины попало 33 гражданина РФ и 225 российских юридических лиц, а также 239 граждан и 155 юрлиц РФ и других государств; Новые объекты украинских бизнесменов в Крыму будут национализированы в ближайшее время, заявил глава госсовета республики Владимир Константинов; Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала претенденткой на пост генерального секретаря НАТО, передает английская The Sun; США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $2,6 млрд, утверждает Reuters со ссылкой на свои источники; Министр обороны Германии Борис Писториус выразил обеспокоенность возможностью прихода к власти в США президента, который сократит американскую активность в рамках НАТО; Переориентация потоков энергоносителей в Азию вызвала бум строительства танкеров для перевозки нефти и нефтепродуктов, сообщает Bloomberg; В Германии заявили, что НАТО не сможет поставить Украине больше Leopard, чем обещало ранее.

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