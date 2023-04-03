День 403-й. Самое важное к утру 3 апреля

Главное из брифинга Минобороны РФ 2 апреля

На Донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили свыше 210 военных ВСУ, 3 БТР Kirpi, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 3 пикапа, а также гаубицу «Мста-Б»; На Краснолиманском направлении потери ВСУ за сутки составили до 100 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 4 пикапа, самоходную гаубицу «Акация», а также гаубицу Д-30; На Купянском направлении уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, три бронемашины, два автомобиля и гаубица Д-30; На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВС РФ уничтожили свыше 40 украинских военных, 2 бронеавтомобиля, 3 пикапа, гаубицу Д-30 и гаубицу Д-20; На Херсонском направлении уничтожено до 15 украинских военнослужащих, 7 автомобилей и самоходная гаубица «Акация»; Средства ПВО РФ за сутки уничтожили 11 украинских беспилотников; В течение суток нанесено поражение 92 артподразделениям ВСУ в 103 районах; ВС РФ за сутки уничтожили командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВСУ; ВС РФ уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в ДНР и Запорожской области; ВС РФ в ЛНР и Харьковской области пресечены действия 6 украинских диверсионно-разведывательных групп; В Запорожской области уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36; ВС РФ за сутки поразили командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады теробороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

Известный военкор погиб после взрыва в Санкт-Петербурге

В кафе Street Food Bar № 1 в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В результате погиб один человек, еще как минимум 30 получили ранения. Погибший — известный военный корреспондент и донецкий ополченец Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) выступал там с лекцией про профессию военкора. Вечер был организован дискуссионным клубом «Кибер Фронт Z».

По подозрению в совершении взрыва в Петербурге разыскивается молодая женщина, сообщил источник «Интерфакса». По данным СМИ, взрывное устройство, сработавшее в кафе, было в статуэтке, которую военкору подарила поклонница. Мощность взрывного устройства, по предварительной информации, составила более 200 г тротила. Источник РБК в МВД рассказал, что на месте работают взрывотехники ФСБ. РБК со ссылкой на источник в полиции отмечает, что российские спецслужбы давно знали, что на Владлена Татарского, погибшего при взрыве, готовится покушение.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о непричастности Украины к взрыву. Он объяснил случившееся внутренними политическими разборками в России.

Замначальника ГУ Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский заявил, что командование бригады «Восток» окажет необходимую помощь семье военкора Владлена Татарского, погибшего при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге.

Россия стала председателем в Совбезе ООН

Президент Украины Владимир Зеленский считает новость о том, что в апреле Россия будет страной-председателем в Совете безопасности ООН, «абсурдной и деструктивной». По его словам, председательство России доказывает необходимость реформ в Совбезе ООН.

Флаг ООН. СС0

По данным The Guardian, США, Великобритания, Франция выразят несогласие с председательством России и понизят уровень представительства на апрельских заседаниях.

При этом, ЕС будет бороться с любыми злоупотреблениями полномочиями со стороны России в период ее председательства в Совете Безопасности ООН в апреле, заявил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Напомним, страна-председатель занимается в Совбезе ООН формальными вопросами: представители государства созывают, открывают и ведут заседания, подписывают документы. Однако председатель не может влиять на повестку Совбеза, поскольку такие вопросы решаются всеобщим голосованием.

В международном сообществе продолжаются споры о допуске российских спортсменов к соревнованиям

Российские фехтовальщики смогут принять участие в этапе Кубка мира в польском городе Познань, если подпишут заявление о своем несогласии с проведением СВО на Украине, заявил пресс-служба Польской федерации фехтования. Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов назвал действия польской федерации самоуправством.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак призвал президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ поддержать требование не допускать российских и белорусских спортсменов на Олимпийские Игры 2024 года.

Олимпийские игры. СС0 , alasdair massie

Кроме того, олимпийский чемпион по современному пятиборью Давид Свобода был вынужден уйти в отставку с поста председателя комиссии спортсменов Чешского олимпийского комитета из-за поддержки идеи о возвращении российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, сообщает издание Inside the Games.

Важное — одной строкой

Бывший министр обороны ДНР (с мая по август 2014 года) Игорь Стрелков объявил о создании «Клуба рассерженных патриотов». Входящие в клуб назвали его «сообществом патриотически настроенных людей, которые много лет не словом, а делом служат России». Число беженцев из Украины, получивших в ЕС статус временной защиты, составило на 28 марта 5 млн 8 тыс. человек, сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Ядерное оружие в Белоруссии будет придвинуто к западным границам Союзного государства, заявил посол РФ Борис Грызлов. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов опубликовал программу «12 шагов по деоккупации Крыма». В ней Данилов предложил демонтировать Крымский мост и переименовать Севастополь, чтобы разорвать исторические ассоциации с городом русской воинской славы. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя эту инициативу, заявил, что к заявлениям украинских политиков нельзя относиться серьезно. Свято-Покровский собор в Хмельницком (административный центр Хмельницкой области) пытаются взять штурмом, сообщили в Украинской православной церкви. Курский губернатор Роман Старовойт сообщил о ранении трех детей при обстреле ВСУ. Власти подконтрольного Украине Славянска предупредили опекунов о лишении прав в случае их отказа от эвакуации детей. Россия продлевает сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года, сообщил вице-премьер правительства России Александр Новак. Съемки художественного фильма про спецоперацию на Украине пройдут в Азове на следующей неделе, в связи с этим возможно передвижение военной техники и стрельба свето-шумовыми патронами, заявил глава городской администрации Владимир Ращупкин. Против 23-летнего Ильи Бабурина, подозреваемого в попытке поджечь военкомат в Новосибирске, заведено уголовное дело о покушении на государственную измену (ст. 275 УК с применением ч. 3 ст. 30 УК). Ранее против него уже было открыто дело об организации теракта (ст. 205.1 УК РФ). По версии следствия, Бабурин выступал против российской военной операции на Украине. Неважно, кто организует переговоры о мире на Украине — Запад или союзники РФ, главное, как можно скорее положить конец военным действиям, заявила глава минобороны Чехии Яна Чернохова. Япония старается убедить Китай взглянуть на события на Украине с точки законности и предпринять ответственные шаги в Совете Безопасности ООН, заявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси. Также он сказал, что конфликт на Украине пока не повлиял напрямую на ситуацию с безопасностью в Азии, но Япония обеспокоена тем, что подобное может произойти где угодно. Французский гражданин погиб на Украине несколько дней назад. По информации газеты Le Monde, всего с начала спецоперации на Украине убиты по меньшей мере восемь французов. Министерство культуры Херсонской области (в составе РФ) заключило договор с Центральным музеем Тавриды в Симферополе о хранении картин, эвакуированных из областного краеведческого музея. Ассоциация украинцев Молдавии «Вместе» подала жалобу в генпрокуратуру на экс-президента Игоря Додона за «открытый призыв к вторжению российских войск на территорию республики», сообщил председатель общественной организации Михаил Багас. Все ограничения потребления электроэнергии в Киевской, Житомирской, Харьковской областях Украины сняты спустя примерно месяц после введения, сообщили в «Укрэнерго». Римско-католическая церковь не планирует исключать Конференцию католических епископов России из состава епископских конференций Европы по политическим причинам, заявил генсекретарь Конференции Штефан Липке. 262 украинских спортсмена погибли и 363 спортивных объекта были разрушены за время спецоперации России на Украине, заявил министр спорта Украины Вадим Гутцайт. Посол Украины в Берлине Алексей Макеев раскритиковал обращение большой группы членов Социал-демократической партии Германии к канцлеру Олафу Шольцу с призывом способствовать мирным переговорам по Украине.

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