День 404-й. Самое важное к утру 4 апреля

Главное из брифинга Минобороны РФ 3 апреля

На Донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили до 285 военных ВСУ, 1 танк, 3 БМП, 2 БТР, 1 боевая бронированная машина, 8 автомобилей, 2 пикапа, боевая машина РСЗО «Град», 4 гаубицы Д-30, а также два склада боеприпасов; На Купянском направлении потери ВСУ за сутки составили до 75 военных, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля и гаубицу Д-30; На Краснолиманском направлении российские войска уничтожили до 50 военных ВСУ, 2 боевые бронированные машины, пикап и гаубицу Д-30; На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 45 военных, 2 пикапа, гаубицу Д-30, и САУ Krab; На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили за сутки до 10 военных, 2 автомобиля и гаубицу «Акация» ВСУ; ВС РФ поразили 79 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях; ПВО РФ перехватила 10 снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч», сбила 7 беспилотников ВСУ.

Убийство военкора Владлена Татарского признали терактом

Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал терактом убийство военкора Владлена Татарского. По данным НАК, к преступлению были привлечены «агенты, сотрудничавшие с так называемым Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован)». Сам теракт был организован украинскими спецслужбами, сообщили в НАК.

По версии силовиков, операция по устранению Владлена Татарского была подготовлена заранее и тщательно спланирована. В настоящее время СКР проводит следственные действия с 26-летней Дарьей Треповой, которую задержали по подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге.

Дмитрий Медведев, комментируя убийство Владлена Татарского, заявил, что граждане России должны сообщать спецслужбам о случаях украинского финансирования в России.

Власти Санкт-Петербурга выплатят семье погибшего Татарского 1 млн руб. Тяжелораненым при взрыве в кафе Street Food Bar № 1 выплатят по 500 тыс. рублей, остальным пострадавшим — по 250 тыс. рублей. Напомним, после взрыва в кафе, в котором погиб Татарский, восемь человек остаются в больницах в тяжелом состоянии, еще девять пострадавших находятся на амбулаторном лечении.

ЮНИСЕФ сообщил о гибели 501 ребенка с начала конфликта на Украине

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Катрина Рассел сообщила, что с начала боевого конфликта на Украине погиб 501 ребенок. Около тысячи ранены, добавила она, отметив, что реальное количество пострадавших детей может быть гораздо больше.

Ребенок , дети , ребенок играет. unsplash.com.

По данным управления верховного комиссара ООН по правам человека, с 24 февраля 2022 года по 2 апреля 2023 года на Украине погиб 8451 мирный житель, 14 156 были ранены.

Новый пакет военной помощи Украине

США объявят о новом пакете военной помощи Украине на этой неделе, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. О том, что именно войдет в новый пакет, Кирби не уточнил.

Тем временем, глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач сообщил, что Польша направила несколько истребителей МиГ-29 Киеву. Помимо этого, Дания и Норвегия договорились совместными усилиями поставить Украине 8 тыс. артиллерийских снарядов.

МИГ-29. www.flickr.com/people/109661044@N07

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление, в котором настаивает на том, чтобы страны альянса совместно выделяли Украине €500 млн в год на вооружение. По его словам, объем военной помощи Украине от стран НАТО уже превысил $65 млрд.

Одновременно с этим, правительство Нидерландов решило выделить Украине €274 млн на восстановление страны и сотрудничество с НАТО.

Важное — одной строкой

Для участников СВО упростят процедуру признания умершими. Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что Вашингтон ожидает проведения контрнаступления Киева в ближайшие недели. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отрицает подготовку эвакуации из Скадовского района Херсонской области. Мэрия Белгорода рекомендовала местному бизнесу организовать укрытия для сотрудников. Министр здравоохранения Сербии Даница Груичич заявила, что использование снарядов с обедненным ураном на Украине рискованно. Она призвала жителей страны не допустить попадания такого вооружения в страну. Власти Саксонии хотят запретить ездить на незарегистрированных машинах с Украины. Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин призвал российских военных не покупать ничего у жителей прифронтовой полосы. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что вооруженные силы Украины скопили группировку, достаточную для наступления в Запорожской области. Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников военной операции на Украине. Фонд, получивший название «Защитники Отечества», также будет заниматься оказанием помощи семьям погибших военных. При взрыве машины в Мелитополе пострадал глава поселка Акимовка. Немецкий Rheinmetall открывает в Румынии центр для обслуживания используемого Украиной оружия. Московские власти открыли горячую линию для желающих заключить контракт на военную службу. США не будут бойкотировать работу Совета Безопасности ООН во время председательства России, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. США не видят признаков того, что Москва намерена применить атомное оружие на Украине сообщили в Белом доме. Министерство молодежи и спорта Украины разработало проект постановления, согласно которому спортивные федерации могут быть лишены статуса национальных, если их атлеты будут участвовать в соревнованиях, где выступают россияне и белорусы. Россия приостановит выплату взносов в Парламентскую ассамблею ОБСЕ за 2023 год, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Совкомбанк намерен оспаривать введенные против него санкции и начнет с Японии. Басманный суд Москвы заочно арестовал Дениса Капустина, которому в России вменяется организация нападения на село в Брянской области в марте этого года. РФ передала Украине пятерых раненых военнослужащих ВСУ, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Фигурантам дела о теракте против российского военного самолета А-50 на аэродроме Мачулищи может грозить смертная казнь, сообщили в КГБ Белоруссии. США продлили экспортные ограничения в отношении российских авиакомпаний Utair и Azur Air на 180 дней. В Госдуме готовятся поправки, которые запретят деятельность Международного уголовного суда в России, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Также он заявил, что предлагается ввести уголовную ответственность за призывы к исполнению решений международных органов, чья деятельность направлена против РФ. Компания Louis Dreyfus (LDC), один из ведущих мировых трейдеров, с 1 июля прекращает экспорт российского зерна. Вопрос о членстве в НАТО для Украины не будет иметь значения, если она не победит в военном конфликте, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Также он заявил, что НАТО хочет обсуждать с Украиной не только срочную военную поддержку, но и реформы, борьбу с коррупцией и права нацменьшинств. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашений о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих стран СНГ, а также военнослужащих-пограничников войск стран СНГ. Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение министру связи ДНР и замдиректора оператора связи «Феникс» «в создании террористической группы или организации». Президент РФ Владимир Путин подписал законы об интеграции новых регионов в судебную систему России. Новая энергетическая политика Польши предусматривает отказ от газа в пользу угля, который страна будет использовать как переходное топливо на пути к зеленой трансформации. Финский холдинг UPM сообщил, что продал все свои российские предприятия, в том числе Чудовский фанерный комбинат, компании Gungnir Wooden Products Trading. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об особом порядке аттестации в школах приграничных регионов. Международный валютный фонд прогнозирует в 2023 году падение экономики Украины на 3% с последующим ростом на 3,2% в 2024 году и на 6,5% в 2025 году. Депутаты Госдумы в ближайшее время предложат поправки в Уголовный кодекс РФ, ужесточающие наказание за терроризм, содействие террористической деятельности и призывы к ней, а также расширяющие перечень составов преступлений, по которым предусмотрено пожизненное лишение свободы, заявил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Москва блокировала банковские счета германского Института имени Гёте в России в ответ на действия в отношении Российского дома науки и культуры в Берлине, сообщили в МИД РФ. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника сбросили взрывное устройство на военкомат Севского района, здание получило повреждения, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

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О самых важных новостях 2 апреля, 402-го дня специальной военной операции, можно прочитать здесь.