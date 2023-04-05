День 405-й. Самое важное к утру 5 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 4 апреля

На Краснолиманском направлении российские войска уничтожили до 225 военных ВСУ, 3 боевые бронированные машины, САУ «Гвоздика», а также гаубицу Д-30; На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВС РФ уничтожили за сутки около 70 украинских военных, 2 боевые бронированные машины и гаубицу Д-20; На Купянском направлении уничтожены более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубица Д-20; На Донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили до 65 военных ВСУ и 4 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, а также гаубицу Д-30; На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30; ВС РФ нанесли поражение 83 артподразделениям в 96 районах; ВС РФ за сутки уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в ДНР; Российская армия уничтожила 3 склада с артиллерийскими боеприпасами противника; Средства ПВО РФ перехватили 3 снаряда РСЗО HIMARS, а также уничтожили 3 украинских беспилотника.

Финляндия официально стала членом НАТО

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписал акт о присоединении страны к НАТО. Документ о присоединении к альянсу передан госсекретарю США Энтони Блинкену. Страна официально становится 31-м членом Североатлантического альянса с 4 апреля.

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт отметила, что рада вступлению Финляндии в НАТО. По ее словам, это событие «укрепит безопасность Северного региона». Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс не будет разворачивать войска в Финляндии без ее согласия.

На этом фоне замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия уже приступила к выработке мер для купирования возможных угроз в связи со вступлением Финляндии в НАТО.

Напомним, Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года после начала российской специальной военной операции на Украине. Вступление Финляндии одобрили все страны, Швеция пока ждет одобрения от Турции и Венгрии.

США объявили новый пакет военной помощи Украине

Америка предоставит Украине очередной пакет военной помощи Украине общей стоимостью $2,6 млрд. В него в том числе войдут боеприпасы для ЗРК Patriot и ракетных систем HIMARS, 23 млн патронов, радары воздушного наблюдения.

Флаг США. СС0

Также в новый пакет войдут:

10 мобильных ракетных комплексов с лазерным наведением c-UAS;

около 3600 единиц стрелкового оружия;

бронированные мостоукладчики;

около 400 гранатометов;

противотанковые системы Javelin и TOW;

девять машин с 30-миллиметровыми автоматическими пушками для борьбы с беспилотниками;

61 танкер с тяжелым топливом;

120-мм минометные мины;

терминалы спутниковой связи;

высокоточные авиационные ракеты.

Китай готов обсудить с ЕС политическое урегулирование украинского кризиса

КНР готова обсуждать с Евросоюзом политическое урегулирование кризиса на Украине, сообщила официальный представитель китайского МИДа Мао Нин.

«Мы готовы обсуждать с европейской стороной политическое урегулирование кризиса, мы также ожидаем, что европейская сторона продемонстрирует стратегическую независимость и политическую мудрость и предпримет решительные шаги для достижения долгосрочного мира и стабильности в Европе», — сообщила представитель МИД КНР.

Флаг Китая. CC0

Она в очередной раз подчеркнула, что Китай не является стороной украинского конфликта и выступает за его мирное разрешение.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибудет в КНР с официальным визитом 5 апреля. Вместе с главой Еврокомиссии в Пекин едет президент Франции Эмманюэль Макрон.

Важное — одной строкой

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О самых важных новостях 3 апреля, 404-го дня специальной военной операции, можно прочитать здесь.