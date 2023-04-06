День 406-й. Самое важное к утру 6 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 5 апреля

Российские войска сорвали контратаку ВСУ в районе Северска в ДНР; На Донецком направлении потери ВСУ за сутки составили свыше 410 военных и наемников, а также 2 бронетранспортера, 1 танк, 4 боевые бронированные машины, 2 автомобиля и гаубицу Д-30; На Краснолиманском направлении российские войска уничтожили более 80 военных ВСУ, боевую бронированную машину, два автомобиля и гаубицу Д-30; На Купянском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 2 пикапа; На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 1 бронеавтомобиль, 2 пикапа; На Херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная гаубица «Акация»; ВС России уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в ДНР и Запорожской области; ВС РФ пресекли деятельность 5 украинских ДРГ на Купянском направлении; ВС РФ поразили командно-наблюдательные пункты батальонов двух бригад ВСУ; ВС России пресекли деятельность трех групп украинских диверсантов на Южнодонецком и Запорожском направлениях; ПВО РФ за сутки уничтожила 13 снарядов HIMARS, ракету HARM и 22 беспилотника ВСУ; Авиация ВКС РФ в ДНР сбила украинский истребитель МиГ-29; Нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям ВСУ в 112 районах.

Минфин ожидает , что в апреле недополучит 113,6 млрд рублей нефтегазовых доходов в бюджет

В апреле ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов ожидается на уровне минус 113,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении на сайте Минфина России. Если этот прогноз реализуется, то это станет максимальным отклонением с момента введения западных санкций в отношении поставок российской нефти и нефтепродуктов.

В марте ведомство готовилось недополучить 132,1 миллиарда рублей, однако результат оказался на 39 миллиардов меньше, то есть минус 93,1 миллиарда рублей. В феврале реальный объем потери доходов составил 95,7 миллиарда рублей.

Добыча нефти. Изображение от ArtPhoto_studio на Freepik

Ранее Минфин сообщал, что дефицит федерального бюджета в январе — феврале 2023 г. предварительно составил 2,58 трлн руб., что на 25% ниже объема поступления доходов в январе — феврале 2022 г. Расходы составили 5,74 трлн руб., что на 52% больше, чем годом ранее. Нефтегазовые доходы составили 947 млрд руб. и снизились на 46%, что связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа, отметили в ведомстве.

Новая военная помощь Украине от стран Запада

Власти Испании направят Украине шесть танков Leopard во второй половине апреля, сообщила глава Минобороны страны Маргарита Роблес. При этом она исключила передачу Киеву истребителей. Также Польша передаст Украине 14 истребителей МиГ-29, оставив у себя машины, модернизированные до стандартов НАТО, заявил президент страны Анджей Дуда.

На этом фоне стало известно, что американский зенитно-ракетный комплекс Avenger поступил на боевое дежурство в Вооруженные силы Украины.

Военная техника. Танк. СС0

Помимо этого, Украина подписала соглашение с США о получении гранта на $2,5 млрд. Средства пойдут на частичное покрытие госрасходов. В свою очередь, Чехия планирует предоставить военную помощь Украине на сумму $28−32 млн.

Кроме того, министры иностранных дел стран НАТО договорились начать разработку стратегической многолетней программы помощи Украине, которая будет действовать и после завершения конфликта, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Российских спортсменов не допускают к соревнованиям на уровне международных федераций

Российская футбольная сборная и клубы не вернутся на международные соревнования до завершения спецоперации, заявил глава УЕФА Александер Чеферин. По его словам, до завершения спецоперации будет сложно что-то изменить в вопросе допуска российских сборных и клубов к международным соревнованиям.

Помимо этого, международная федерация конного спорта продлила отстранение россиян от соревнований. В международной федерации плавания (FINA) заявили, что изучат вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях и представит отчет в июле 2023 года.

Плавание. Бассейн. СС0

Вместе с тем, федерация фехтования Польши отказалась от проведения этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин из-за допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменок.

Важное — одной строкой

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