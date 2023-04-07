День 407-й. Самое важное к утру 7 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 6 апреля

В ЛНР и Харьковской области пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Кроме того, отбита попытка ДРГ проникнуть на территорию России в Брянской области; На Донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили свыше 140 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 8 автомобилей, САУ Krab, самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Акация», гаубицу Д-20, а также РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50; ВС РФ пресекли попытку контратаки ВСУ в районе населенных пунктов Водяное и Никольское в ДНР; На Купянском направлении уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, а также РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36; На Красно-Лиманском направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», самоходная минометная установка «Нона», а также гаубицы Д-20 и Д-30; На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские войска уничтожили до 35 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30; На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, 2 автомобиля и самоходная гаубица «Акация»; ВС РФ нанесли поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ в 128 районах; Российские военные уничтожили пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ; Средства ПВО РФ перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS, а также сбили 11 украинских беспилотников; ВС РФ уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения 107-й реактивной бригады ВСУ в районе Сергеевки в ДНР; Под Авдеевкой в ДНР 5 апреля сдалось подразделение 53-й механизированной бригады ВСУ численностью 14 человек. ВСУ намеренно открыли артиллерийский огонь по сдавшимся под Авдеевкой украинским военным, все 14 человек погибли.

Макрон не смог заставить китайское руководство изменить позицию по Украине

По итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном председатель КНР Си Цзиньпин «не показал никаких признаков изменения своей позиции по поводу войны России с Украиной», пишет издание Politico. Лидеры двух стран встретились вчера, 6 апреля, в Пекине, их переговоры продлились полтора часа.

Президент Франции Эммануэль Макрон. kremlin.ru

По данным издания, во время встречи Эмманюэль Макрон озвучил обеспокоенность Запада тем, что КНР поставит оружие России, и призвал этого не делать. В ответ «Си сказал, что эта война — не его дело». В итоговом заявлении он вообще не упомянул Россию, но сказал, что «Китай готов вместе с Францией обратиться к международному сообществу с призывом оставаться рациональным и спокойным».

Напомним, французский президент и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли с официальным трехдневным визитом в Китай 5 апреля.

Патриарх Кирилл ввел должность главного военного священника в зоне спецоперации

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ввел должность главного военного священника, ответственного за «духовное попечение о российских военнослужащих и сотрудников других силовых структур» в зоне специальной военной операции.

Патриарх Кирилл , апрель 2020. @patriarchkirill

На эту должность назначен награжденный двумя орденами Мужества протоиерей Димитрий Василенков, сообщил сайт Московского патриархата.

Ранее за работу с военными в зоне боевых действий на Украине отвечал протопресвитер военного и морского духовенства. С июня 2022 года этот пост занимал священник Олег Овчаров.

Путин заявил о подготовке концепции безопасности Союзного государства

Президент РФ Владимир Путин заявил о планах подготовки концепции безопасности союзного государства, будут сформулированы задачи взаимодействия из-за растущей напряженности.

Владимир Путин. 2023 год. kremlin.ru. Кадр из видео.

«В данном контексте большое значение имеет вынесенный на повестку дня заседания и рассмотренный сегодня вопрос о начале подготовки концепции безопасности Союзного государства. В этом документе имеется в виду сформулировать основополагающие задачи нашего взаимодействия в сфере растущей напряженности на внешних границах наших государств, развязанной против нас санкционной и информационной войны», — сказал Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Важное — одной строкой

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что информация об отступлении украинских вооруженных сил из Бахмута не соответствует действительности. По его словам, для «позитивной динамики» следует решить ряд вопросов, в частности с организацией командования и поставкой боеприпасов. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на фоне высокой интенсивности боев исключил возможность мирных переговоров с Россией. По его мнению, подобное стало бы политическим убийством президента Украины Владимира Зеленского. Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что Запад не находится в том статусе, чтобы давать указания Китаю по ситуации на Украине. Международные резервы Украины по состоянию на 1 апреля 2023 года составили $31,9 млрд, что стало рекордным показателем за последние 11 лет, говорится в материалах Национального банка страны. Президент России Владимир Путин заявил, что пресечение и предотвращение артиллерийских обстрелов Донбасса является задачей для всех российских военных формирований, которые задействованы в военной операции на Украине. Пентагон начал расследование в отношении утечки о запланированном наступлении Украины. В Крыму слова о скором захвате полуострова Украиной связали с «весенним обострением». Пограничное управление УФСБ России по Брянской области пресекло попытку проникновения на территорию России украинской диверсионной группы в составе 20 человек. Заместитель министра иностранных дел Украины, бывший украинский посол в Берлине Андрей Мельник считает, что одной из главных причин провала Минских соглашений стала позиция Германии. По словам дипломата, ФРГ выступала в ходе переговорного процесса в качестве посредника, но руководствовалась исключительно собственными «эгоистическими интересами». ЕС не может решить, где закупать снаряды для Украины, сообщает газета Politico. Брянский губернатор сообщил о повреждении 10 домов в поселке Запесочье в результате обстрела. Министерство обороны США и компания General Dynamics Land Systems заключили контракт на поставку танков M1A1 Abrams для Украины на сумму $27,1 млн. Ущерб, нанесенный энергетической, газовой и тепловой инфраструктуре Украины, превысил $10 млрд, следует из оценки Всемирного банка и Программы развития ООН. По данным экспертов, для экстренного ремонта стране необходимо предоставить не менее $1,2 млрд. Число обученных в ЕС военных ВСУ в апреле превысит 16 тыс. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что Китай не должен выступать в качестве мирного посредника в российско-украинском конфликте, потому что это угрожает суверенитету Украины. США продолжают обсуждение с американской компанией Starlink, принадлежащей предпринимателю Илону Маску, предоставления услуг для Украины, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Ранее СМИ сообщали о массовых блокировках Starlink на Украине. Министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что его страна не будет поставлять Украине танки Leopard 2A6. Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибиха заявил, что Киев будет готов обсуждать с Москвой судьбу Крыма, только если украинские войска подойдут к границе полуострова. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил о наличии у Украины возможности атаковать новые регионы России. Президент Сербии Александр Вучич ожидает усиления давления на Сербию по вопросу введения антироссийских санкций. Правительство РФ в ближайшее время примет постановление о возможности дополнительного профобразования для участников СВО и членов их семей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Американская корпорация Microsoft согласилась выплатить почти $3 млн в связи с нарушением санкций, в том числе против России — заявление управления по контролю за иностранными активами при Минфине США (OFAC). США, Германия и Венгрия выступают против попыток Польши и стран Балтии усилить связи Украины с НАТО и предложить Киеву «дорожную карту» для членства в альянсе уже на саммите в июле, сообщает The Financial Times со ссылкой на источники. Начальник генштаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос заявил на встрече с министром обороны Украины Алексеем Резниковым о готовности передать Украине еще одну партию БМП, артиллерийские снаряды и другие боеприпасы, а также помогать лечить раненых и обучать экипажи танков Leopard. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить высказывания лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной на предмет нарушения статьи о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3. КоАП РФ). По утверждениям Бородина, исполнительница критиковала спецоперацию на Украине. Гособвинение просит приговорить публициста Владимира Кара-Мурзу (признан иностранным агентом) к 25 годам колонии за госизмену и другие преступления. Более 10 тыс. украинских военнослужащих уже прошли обучение на территории Соединенного Королевства в рамках операции Interflex, стартовавшей в июле 2022 года, заявили в министерстве обороны Великобритании. Министр обороны Сергей Шойгу поручил проработать вопрос производства бронированной техники для связистов и медиков. ЕС ожидает от Китая продвижения справедливого мира на Украине, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Украина увеличила объем заказа польских бронетранспортеров Rosomak со 100 до 150 штук, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссию через Россию идет поток оружия с Украины. Лидер Китая Си Цзиньпин готов созвониться с президентом Украины Зеленским, но должен выбрать для этого подходящий момент. Почти 93% военнослужащих, признанных инвалидами, нуждаются в технических средствах реабилитации (протезах и ортезах), Минтруд планирует включить ортезы в перечень средств, который будет формироваться по линии фонда «Защитники Отечества» — заместитель директора департамента по делам инвалидов Минтруда Кира Афонина. Власти Швеции не считают необходимым сотрудничать с РФ в расследовании взрывов на «Северных потоках, заявил прокурор Матс Юнгквист, который ведет дело. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил Путину о сокращении обстрелов ЛНР со стороны Украины. «Почему-то реже используются HIMARS-ы», — сказал он. Китай готов вместе с Францией способствовать политическому урегулирование конфликта на Украине, заявил Си Цзиньпин. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что США и НАТО должны взять на себя ответственность за кризис на Украине. Президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем выразил надежду, что Китай сможет убедить Россию и Украину вернуться за стол переговоров. Размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии — ответ на приближение НАТО к России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Международный союз конькобежцев в июне или октябре рассмотрит вопрос о допуске российских спортсменов на соревнования. НАТО не видит повышенной ядерной угрозы со стороны России, заявил заместитель генсека Мирча Джоанэ. Более 8% новых автомобилей в России продаются по параллельному импорту — исследование ВТБ и маркетингового автомобильного агентства НАПИ. Французская Bonduelle вышла из крупнейшей бизнес-ассоциации «Русбренд», это может стать первым шагом по завершению деятельности в РФ. СПЧ выступил за создание банка данных ДНК участников спецоперации на территории Украины. 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О самых важных новостях 5 апреля, 406-го дня специальной военной операции, можно прочитать здесь.