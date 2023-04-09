День 409-й. Самое важное к утру 9 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 8 апреля

На донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили до 370 украинских военных и наемников; На краснолиманском направлении российские войска ликвидировали до 80 военнослужащих ВСУ и три единицы техники; На херсонском направлении ВСУ потеряли до 60 человек личного состава и САУ «Акация»; На южнодонецком и запорожском направлениях уничтожено до 55 украинских военных, а также гаубицы Д-20 и Д-30; В ДНР, Запорожской и Херсонской областях ликвидированы склады боеприпасов ВСУ; ПВО РФ за сутки сбила семь снарядов HIMARS и семь беспилотников ВСУ.

Провокация с химическим оружием

В н.п. Ахтырка Сумской области готовится постановка, имитирующая атаку украинских позиций химическим оружием, передает ТАСС со ссылкой на Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

По данным ведомства, на протяжении последних двух недель там оборудованы постановочные позиции ВСУ, на которые киевский режим собирается доставить тела украинских военных из моргов и обработать их, а также прилегающую территорию боевыми отравляющими веществами.

Пробирка. Лаборатория. СС0

После этого приглашенные из западных стран эксперты задокументируют применение химического оружия якобы Вооруженными силами РФ.

Берлин против поставок оружия Украине

В Берлине прошла массовая демонстрация против поставок оружия Украине и деятельности НАТО. В ней приняли участие около трех тысяч человек. Активисты, как сообщает ТАСС, призывали к мирным переговорам по Украине.

У шествовавших по центральной улице Веддинга в руках встречались плакаты и транспаранты с лозунгами: «Сотрудниичество и дружба с Россией», «США и НАТО — прочь с Украины», «Против бессмысленных санкций, дешевую энергию — сейчас» и другие.

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Как сообщили организаторы из Альянса мирных инициатив, центральные темы прошедших по всей стране пасхальных демонстраций мира — это конфликт на Украине, опасность ядерной войны и протесты против расходов на вооружение.

На передвижной сцене исполнялась песня «Пусть всегда будет солнце» на русском языке, а также на идише и немецком языках. Кроме того, демонстранты пели «Катюшу» на русском и немецком.

Советская армия в Берлине 1945 www.facebook.com/klimbim

Мрачные прогнозы МВФ

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила о росте уязвимости мировой экономики на фоне попыток центробанков сдержать инфляцию, передает РБК.

Она выразила мнение, что после роста процентных ставок «что-то должно сделать «бум». При этом Георгиева не ожидает повторения глобального финансового кризиса 2008 года, хотя в банковском секторе США и Швейцарии проблемы есть.

Деньги. unsplash.com

По ее словам, из-за конфликта на Украине и растущего недоверия между США и Китаем мировой рынок может потерять в торговле от $200 млрд до $7 трлн, что эквивалентно 0,2−7% мирового ВВП.

Важное — одной строкой

Госсекретарь США Энтони Блинкен исключил переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной в настоящее время; Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина исчезнет, потому что не нужна никому на планете; СБУ перекрыла три канала выезда уклонистов за границу; В сеть утекла очередная порция секретных документов США, в которых говорится об Украине, Ближнем Востоке, Китае и борьбе с терроризмом; Власти Севастополя предупредили горожан об учебных стрельбах Черноморского флота; Над Феодосией сбита украинская ракета, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов; Райффайзенбанк с 10 апреля прекращает выдавать зарплатные карточки в России и подключать новые зарплатные проекты; Горсовет Полтавы решил снести памятники генералу Николаю Ватутину и Александру Пушкину; Вице-канцлер, глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек предложил ужесточить меры против обхода антироссийских санкций; Парламент Турции принял первые законодательные решения относительно работы газового хаба в стране, пишет «Коммерсантъ»; Церемония прощания с военкором Максимом Фоминым (Владленом Татарским) состоялась на Троекуровском кладбище в Москве; Депутат ГД РФ и представитель Парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев опроверг обвинения Киева в отказе России от обмена пленных мусульман; Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что страна вновь может поставлять электроэнергию за границу; Петиция в поддержку закрытия консульства России на Аландских островах в Финляндии собрала 6,8 тыс. подписей из необходимых 50 тыс; Свято-Михайловский кафедральный собор в Шепетовке Хмельницкой области передан раскольникам из Православной церкви Украины; Из-за нехватки боеприпасов украинским военным приходится собирать неразорвавшиеся снаряды ВС РФ; Украинские танки T-64 начнут ремонтировать и обслуживать на оружейном заводе Bumar-Labedy в польском Гливице; Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что контрнаступление ВСУ сыграет на руку ВС РФ; Италия пересмотрит сделку по продаже НПЗ ЛУКОЙЛа на Сицилии из-за обеспокоенности Штатов; WSJ пишет, что США готовы к «креативным» методам для освобождения Гершковича и Уилана; Во время захвата храма канонической УПЦ в Киевской области скончался один из нападавших, сообщает союз православных журналистов; Новое правительство Эстонии выступит за ужесточение санкций против России; Мужчина пытался вывезти из Украины в Молдавию мощи 80 святых; Сербское «Движение социалистов» вновь призвало отправить в отставку министра экономики за заявления о санкциях против РФ; В Армении задержан обвиняемый в дезертирстве из России; В Москве обсудили гарантии безопасности Беларуси со стороны РФ в случае военного вторжения в республику; Первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова посетит Индию с просьбой о гуманитарной помощи; Венгрия решила ужесточить контроль за транзитными перевозками по своей территории зерна из Украины; Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Польша даст Киеву 200 бронетранспортеров Rosomak; Посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявил, что потери Украины — это «ужасное число».

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