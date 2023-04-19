День 419-й. Самое важное к утру 19 апреля

Главное из брифинга Минобороны РФ 18 апреля

На Донецком направлении потери противника за сутки составили свыше 290 украинских военнослужащих. Уничтожена 1 украинская БМП, 3 боевых бронированных машины, 8 автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», артиллерийская система М777, а также РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50; На Краснолиманском направлении войска РФ уничтожили более 80 военных ВСУ и две бронемашины противника; На Купянском направлении ВС РФ пресекли действия двух украинских ДРГ. Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, 1 танк, 2 бронемашины, 2 автомобиля, 2 самоходных гаубицы М109 Paladin, а также гаубица Д-20; На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли около 30 военных за сутки, а также 3 БМП, 2 пикапа, а также гаубицу Д-20; На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили свыше 25 военных, 3 автомобиля, артсистему М777, а также 2 гаубицы Д-30; ВС РФ за сутки нанесли поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ в 126 районах; Средствами ПВО за сутки уничтожены 6 украинских беспилотников; Штурмовые отряды заняли три квартала в северной, центральной и южной частях Артемовска (Бахмута). Для их поддержки авиация совершила шесть вылетов. ВДВ и группировка «Юг» также оказывали им поддержку, пресекали попытки противника контратаковать с флангов; ВС РФ уничтожили в Николаевской области два склада топлива для украинской военной техники; ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области.

СМИ: Франция готовит проект мирного плана для российско-украинских переговоров

По данным Bloomberg, президент Франции Эмманюэль Макрон намерен обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину с мирным планом, который может способствовать началу переговоров между Россией и Украиной. Стратегия французской стороны предполагает, что российско-украинские переговоры могут пройти уже этим летом.

Президент Франции Эммануэль Макрон. kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о подготовке Эмманюэлем Макроном мирного плана по урегулированию конфликта на Украине.

Представитель канцелярии французского президента подтвердил Bloomberg планы советника по внешней политике Эмманюэля Бонна поговорить с Ван И. Однако других подробностей предстоящей беседы он не привел. В МИД Китая заявили, что проверить подлинность информации о мирном плане Франции трудно, ее источник им не известен.

Напомним, ранее китайская сторона сама предлагала план по урегулированию российско-украинского конфликта. Пекин, в частности, призвал все стороны прекратить боевые действия и «отказаться от менталитета холодной войны».

Российские власти опять опровергают слухи о второй волне мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавнее заявление депутата Госдумы Александра Бородая, который не исключил проведения второй волны мобилизации в стране. Песков заявил, что в Кремле этот вопрос не обсуждается.

Дмитрий Песков. kremlin.ru

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай допустил объявление второй волны мобилизации и упомянул готовящееся украинское контрнаступление, которое, по его мнению, должно начаться в середине мая.

«Нам надо собрать максимум сил для того, чтобы одержать быструю и эффективную победу», — заявил он.

Напомним, Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября 2022 года. 31 октября он сообщил о ее окончании — были мобилизованы 300 тыс. человек. Тем не менее, юридически указ о проведении мобилизации все еще действует. При этом проведение второй волны мобилизации власти неоднократно отрицали.

Проблемы с поставками украинского зерна все еще не решены

В сельскохозяйственном союзе чешских фермеров заявили, что из-за импорта пшеницы с Украины в Чехии образовались слишком большие запасы зерна. По словам аграриев, элеваторы заполнены на 40% больше, чем обычно в это время года.

Проблемы с украинским зерном отмечают и в Молдавии. Так, местные фермеры потребовали ограничить импорт украинского зерна и выразили солидарность с протестами аграриев в Болгарии, Польше и Румынии.

Зерно. Дмитрий Кудрявцев

Также стало известно, что Украина и Польша договорились по вопросу транзита украинского зерна по польской территории, транзит разблокируют в ночь на пятницу.

При этом в Стамбуле два дня не проводились инспекции сухогрузов в рамках зерновой сделки, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Однако вскоре в МИД РФ заявили о возобновлении инспекций. По словам директора департамента международных организаций МИД России Петра Ильичева инспекции судов в рамках зерновой сделки возобновились, после того как украинская сторона вернулась к соблюдению установленных правил.

Важное — одной строкой

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев назвал «пробитием дна» публикацию в немецкой газете Welt с заголовком о «наиболее простом» способе завершения российско-украинского конфликта убийством президента РФ Владимира Путина. Итальянский бренд Candy, принадлежащий китайской Haier, на фоне снижения спроса и роста конкуренции со стороны более дешевых китайских и российских марок приостановил работу завода в Кирове. Приморский районный суд города Одессы заочно приговорил бывшего и. о. начальника областной полиции Дмитрия Фучеджи к 15 годам лишения свободы по делу об организации массовых беспорядков, злоупотреблении служебным положением в связи с событиями 2 мая 2014 года. Госдума приняла поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену. Бразилия отвергла обвинения США в «повторении российской и китайской пропаганды». Ранее в Белом доме США таким образом прокомментировали высказывания президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о том, что Вашингтон «поощряет войну» на Украине. Генпрокурор США сообщил об использовании полномочий по передаче российских активов Украине. Владимир Путин посетил штабы войск в зоне СВО. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил свои слова о том, что «для власти и общества необходимо поставить какую-то жирную точку в СВО». По его мнению, сделать это можно только с соблюдением интересов России. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо распорядился изымать гражданские лодки в регионе, чтобы передать их военным. Подобные меры он обосновал российским законодательством о военном положении — оно действует на территории присоединенных регионов с 19 октября 2022 года. Россия в течение нескольких месяцев проводила испытания со своими системами радиоэлектронной борьбы «Тобол», чтобы нарушить работу спутниковой системы Starlink на Украине, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на слитые в сеть документы Пентагона. В Бундестаге выступили с критикой Швейцарии за нейтралитет по Украине. Лидеры западных стран готовятся к тому, что Россия применит все доступные ей инструменты в ответ на контрнаступление Украины, пишет The Guardian. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо вновь заявил о стягивании ВСУ для форсирования Днепра в Херсонской области. Президент США Джо Байден еще на год продлил запрет на заход в порты США для морских судов, связанных с Россией. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Gulagu.net в фальсификации материалов о ЧВК «Вагнер» по заданию Запада. Справороссы предложили отменить транспортный налог для участников спецоперации. Власти Египта после переговоров с американскими чиновниками в марте приостановили план тайных поставок ракет России и решили вместо этого производить боеприпасы для Украины, сообщает The Washington Post со ссылкой на документы Пентагона. Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что в ранее «слитых» в сеть документах Пентагона есть неверные данные. При этом, по его словам, утечка не повлияет на политику альянса в отношении Украины. ФРГ уже доставила на Украину обещанную систему ПВО Patriot, сообщается на сайте кабмина Германии. Польша в апреле предложила новый пакет санкций против России, который включает запрет импорта российской нефти по северному участку трубопровода «Дружба». МИД РФ ввел санкции против 333 канадцев. Они введены в том числе против спортсменов, которые подписали письмо об отстранении российских спортсменов от Олимпиады, а также канадских политиков. Решительный протест был выражен послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт в связи с ее недопустимыми высказываниями и заявлениями руководства МИД Британии после оглашения приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иностранным агентом). Ранее послы США, Великобритании и Канады вызваны в МИД РФ «в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу». Казначейство Бельгии выдало Банку «Санкт-Петербург» (БСПБ) лицензию на разблокировку активов. Шведский производитель водки Absolut заявил о решении прекратить экспорт своей продукции в Россию. Президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что страна не отступает от своего запрета на передачу военной техники Украине, но при необходимости готова адаптироваться к ситуации. СБУ сообщила о возбуждении уголовного дела против Олега Романенко — директора организации, эксплуатирующей Запорожскую АЭС. Его подозревают в организации работы станции в интересах России. Мосгорсуд оставил в силе арест журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого обвиняют в шпионаже. Госдума поддержала поправку о прекращении приобретенного гражданства РФ за публичную дискредитацию армии, нарушение территориальной целостности, дезертирство, призывы к развязыванию войны и угрозу национальной безопасности. Криптобиржа Binance сняла лимит в €10 тыс. для учетных записей россиян, при этом запрет на продажу и покупку долларов и евро на P2P-платформе сохраняется. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что прекращение поставок оружия Украине будет означать ее немедленный конец. Польша начала строить заграждение на границе с Калининградской областью, оно будет «невиданным до сих пор по своей современности», заявили в польском МВД. Аппарат омбудсмена Татьяны Москальковой получил более 4,3 тыс. обращений по вопросам возвращения российских военных из плена. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страна будет добиваться введения санкций против «Росатома» и предложит разделить их на несколько частей. Бывший «Макдоналдс» в Беларуси начал работать под брендом Mak.by. Верховный суд Крыма приговорил к 10 годам колонии строгого режима мужчину, который поджег военкомат и готовил взрыв на ж/д мосту. G7 усилят экономические санкции против РФ, говорится в коммюнике. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы украинский конфликт завершился как можно скорее.

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