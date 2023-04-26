День 426-й. Самое важное к утру 26 апреля

Главное из брифинга Минобороны РФ 25 апреля

На Донецком направлении ВС РФ уничтожили за сутки до 360 украинских военных, семь БМП, восемь боевых бронемашин, семь автомобилей, гаубицу Д-20, а также две САУ «Гвоздика»; На Купянском направлении ВСУ за сутки потеряли до 65 военных, а также две боевые бронированные машины и один пикап; На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВС России уничтожили больше 120 военных ВСУ, боевую бронированную машину, девять автомобилей, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также САУ «Акация»; На Краснолиманском направлении потери ВСУ за сутки составили до 80 военнослужащих, а также две БМП и гаубицу Д-20; На Херсонском направлении уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, а также артиллерийская система М777; Российские штурмовые отряды продолжают активные действия по уничтожению противника в западной части Артемовска (Бахмут); Средства ПВО РФ за сутки сбили 15 украинских беспилотников; В Харьковской области и ЛНР пресечена деятельность четырех украинских ДРГ; ВДВ и авиация пресекли попытки ВСУ перебросить в Артемовск (Бахмут) резервы; Склад боеприпасов 67-й мехбригады ВСУ уничтожен в Харьковской области.

Киев отрицает использование зернового коридора для атак морскими дронами

В Минобороны РФ заявили, что 23 марта и 24 апреля Украина предприняла атаки безэкипажными катерами на пункт базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма в нарушение гарантий о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий. В ведомстве заявили, что подобные действия Украины ставят под угрозу продление зерновой сделки после 18 мая.

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг все обвинения и призвал международное сообщество оказать давление на Россию для продления зерновой сделки.

Приемка зерно нового урожая. Сергей Бутин

На этом фоне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские условия зерновой сделки по-прежнему не выполняются, обстоятельства складываются не в пользу ее продления.

Напомним, зерновая сделка была согласована 22 июля 2022 года Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение обеспечивает вывоз зерна из украинских портов в Черном море, а также предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции.

Минфин США предупредил Казахстан о рисках санкций из-за помощи России

Помощник министра финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг заявила о возрастающих рисках вторичных санкций в отношении казахстанских банков и компаний, которые будут помогать России в обходе введенных против нее ограничений. С таким предупреждением она выступила в ходе визита в Астану.

«Растет риск как в отношении Республики Казахстан, так и в отношении казахстанских компаний и казахстанских банков. Нам нужно самым серьезным образом относиться к тому факту, что Россия очень усердно пытается уклониться и от санкций, и от мер экспортного контроля, и они достаточно преуспели в этих усилиях», — сказала Розенберг.

Флаг Казахстана. С00

Розенберг указала, что американская сторона поддерживает диалог с казахстанскими коллегами, с представителями правительства и частного сектора, чтобы ясно обозначить существующие риски, «а также последствия, которые могут возникнуть в связи с помощью России в уклонении от санкций и мер экспортного контроля».

Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом.

Как следует из текста указа, в случае недружественных действий или возникновения «угрозы национальной, экономической, энергетической и иным видам безопасности» и обороноспособности РФ вводится временное управление в отношении имущества и активов (ценных бумаг и долей в уставных капиталах российских компаний) лиц из недружественных стран в России.

Владимир Путин. 2023 год. kremlin.ru. Кадр из видео.

Временным управляющим по умолчанию будет Росимущество, если президентом по предложению Росимущества в этом качестве не будет определено другое лицо. Временный управляющий будет осуществлять полномочия собственника соответствующих активов «за исключением полномочий по распоряжению имуществом». Также временный управляющий будет заниматься инвентаризацией имущества, находящегося во временном управлении, и обеспечением его сохранности.

Важное — одной строкой

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