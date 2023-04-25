День 425-й. Самое важное к утру 25 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 24 апреля

На Купянском направлении войска РФ уничтожили более 70 украинских военных, бронемашину и три пикапа. Также пресечены действия двух ДРГ, уничтожен склад боеприпасов в ЛНР; На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли более 60 военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицу Д-20 и САУ «Гвоздика»; На Донецком направлении за сутки уничтожено более 280 украинских военных, БМП, БТР, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица Д-30; На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили свыше 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20; На Херсонском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также одна артиллерийская система М777; ВС РФ поразили два узла связи 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ; Авиация и артиллерия РФ с подразделениями ВДВ пресекли попытки противника контратаковать в Артемовске (Бахмуте) с флангов; ВС РФ поразили в районе Богдановки в ДНР выдвигавшиеся в направлении Артемовска (Бахмута) резервы ВСУ; В районе населенного пункта Торское ДНР поражен командно-наблюдательный пункт 23-го отдельного стрелкового батальона ВСУ; Пресечена деятельность двух украинских ДРГ в ДНР; Российские штурмовые отряды продолжают боевые действия в западных районах Артемовска (Бахмута); ВС РФ уничтожили в запорожской области два склада боеприпасов 65-й мехбригады ВСУ и 102-й бригады терробороны; Средства ПВО РФ за сутки сбили 38 украинских беспилотников.

На Украине отрицают планы удара по Москве 24 февраля

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал информацию The Washington Post о том, что западные союзники отговорили Киев от удара по Москве в годовщину начала СВО.

Подоляк заявил, что подобные публикации со ссылкой на анонимные источники формируют мнение об Украине на Западе как об инфантильной стране, которой опасно доверять серьезное оружие.

Напомним, ранее The Washington Post со ссылкой на попавшие в открытый доступ секретные документы Пентагона писала, что 24 февраля 2023 года украинские власти планировали атаковать Москву. Однако 22 февраля «по просьбе Вашингтона» Украина согласилась «отложить удары». Официальные лица США и глава украинской разведки Кирилл Буданов материал The Washington Post не комментировали.

Сергей Лавров рассказал о главных целях СВО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза ООН сообщил основные цели российской военной операции на Украине. По его словам, Москва уже давно дала понять, «за что и за кого воюет».

Сергей Лавров. duma.gov.ru

«Россия четко объяснила задачи, которые преследует в ходе специальной военной операции, — защитить людей от истребления киевским режимом, устранить угрозы безопасности со стороны НАТО», — заявил Лавров.

По его словам, нынешние украинские власти не могут представлять интересы жителей Донбасса, которые «отказались принять результаты государственного переворота 2014 года». Также Лавров уверен, что «рассматривать украинский вопрос» в отрыве от геополитического контекста нельзя.

Помимо этого, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «чудовищной ложью» заявления, что Россия начала военную операцию безо всяких причин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. kremlin.ru

Напомним, в телеобращении 24 февраля 2022 года Владимир Путин назвал основными задачами СВО «денацификацию и демилитаризацию» Украины. Тогда он также заявлял, что в планы России не входит оккупация украинских территорий. Позже Путин называл главной целью СВО помощь Донбассу, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что задачей СВО является «освобождение ДНР в границах 2014 года».

Минфин: поправки о НДФЛ в 30% для уехавших из страны не затронут сотрудников с трудовым договорами

Министерство финансов РФ опубликовало разъяснения по законопроекту, который предусматривает повышение НДФЛ до 30% для российских налоговых резидентов, работающих из-за границы.

«Указанные поправки не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам, для них действующие налоговые условия никак не меняются», — говорится в сообщении.

Мужчина с чемоданом. CC0

Также в ведомстве сообщили, что документ еще дорабатывается на площадке правительства.

Напомним, 24 апреля правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении налогообложения резидентов, которые работают из-за границы. Нововведение заключается в том, что с января 2024 года работодатели сами будут устанавливать, какую ставку НДФЛ применять, оценивая, осуществляет ли их работник деятельность в России или нет.

Важное — одной строкой

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