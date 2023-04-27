День 427-й. Самое важное к утру 27 апреля

Главное из брифинга Минобороны РФ 26 апреля
На донецком направлении ВС РФ за сутки уничтожили до 300 украинских военных и наемников;
На краснолиманском направлении ВС РФ ликвидировали более 65 единиц личного состава ВСУ и САУ «Акация»;
На купянском направлении ликвидировано более 40 военнослужащих ВСУ;
В Харьковской области и ЛНР пресечены действия четырех украинских ДРГ;
В западной части Артемовска штурмовые отряды при поддержке ВДВ и группировки «Юг» продолжают уничтожение подразделений ВСУ и наемников;
В ДНР и ЛНР уничтожены две украинские ДРГ;
В Херсонской области ликвидировано до 30 украинских военных и артсистема М777, поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений сил специальных операций ВСУ в районе острова Великого, сбит украинский самолет Су-25, уничтожена американская РЛС;
ВС РФ поразили 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях.
Си Цзиньпин провел телефонную беседу с Зеленским
Председатель КНР Си Цзиньпин впервые с начала СВО поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам представителя китайского МИД Хуа Чуньин, разговор состоялся по инициативе украинской стороны, передает РБК.
Си Цзиньпин заявил Владимиру Зеленскому, что диалог и переговоры являются единственным путем урегулирования конфликта на Украине и указал, что в ядерной войне не может быть победителей.
На Украину будет направлен спецпредставитель Китая для обсуждения условий урегулирования кризиса. Китайскую делегацию по мирному урегулированию, которая поедет на Украину и в другие страны, возглавит бывший посол КНР в РФ Ли Хуэй.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила готовность Пекина прилагать усилия для налаживания переговоров Украине, однако указала на то, что управляемый американцами Киев не воспримет призывы к миру адекватно.
Финские и немецкие активы в России перешли в управление Росимущества
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, передающий Росимуществу управление 98% акций компании «Фортум», принадлежащей финской корпорации Fortum, а также 83,73% акций «Юнипро», которой владеет немецкий концерн Uniper. В Пресс-службе Росимущества сообщили, что список может быть расширен.
«Фортум» является одним из ведущих поставщиков и производителей тепло- и электроэнергии на Урале и в Западной Сибири. Балансовая стоимость активов Fortum в РФ по состоянию на 31 декабря 2022 года составляла €1,7 млрд, передает «Коммерсантъ».
Российские активы Fortum и Uniper считаются переданными в управление Росимуществу с момента подписания соответствующего указа президентом России, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Лондон все-таки передал Киеву снаряды с обедненным ураном
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков предупредил британцев об ответственности за поставки Украине снарядов с обедненным ураном. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя эту поставку, отметила, что стороны должны охлаждать напряженную ситуацию, а не подливать масла в огонь.
Во вторник замминистра обороны Англии Джеймс Хиппи подтвердил, что отправку Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обедненным ураном. Хиппи заявил, что Лондон не отслеживает их использование и не обязан заниматься ликвидацией последствий их применения после окончания конфликта. Посольство РФ в Британии назвало его слова циничными и лицемерными.
Кроме того, ТАСС передает, что Хиппи признал присутствие на Украине британских военнослужащих, однако заявил, что находятся они там для поддержки дипломатического присутствия Англии в стране и для предложения программы обучения ВСУ.
Важное — одной строкой
Украина получит западные вооружения для проведения контрнаступления вовремя, заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи;
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что, по его мнению, Украина «имеет право уничтожать все» в новых регионах России;
Украина готова к обсуждению любого мирного плана, который не предусматривает заморозку конфликта с Россией или «сдачу» территорий, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба;
Военные действия на Украине преподают США «ценные уроки» на случай потенциального конфликта с Китаем, заявила замминистра обороны США Кэтлин Хикс;
Белорусские военные начали обучение использованию оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» и ядерных боеприпасов к ним;
Помощник командующего объединенными силами ВСУ Евгений Силкин заявил, что из приграничных районов Черниговской и Сумской областей эвакуировали почти все население;
СК России заявил, что ведомство будет расследовать преступления французских наемников в отношении российских военнопленных;
Дмитрий Рогозин обратил внимание на появление над российскими позициями в Запорожской области французского беспилотника Harfang MALE UAS;
Совфед одобрил закон о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию армии, за действия, угрожающие национальной безопасности, публичный призыв к экстремизму и посягательство на жизнь государственного деятеля;
МИД России объявил о высылке 10 норвежских дипломатов в ответ на аналогичные действия Норвегии;
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приехал в Италию и встретился с президентом республики Серджо Маттареллой;
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что России не нужна Олимпиада, ради выступления на которой российским спортсменам предлагают предать Родину;
Минфин США дал JPMorgan Chase&Co разрешение на обработку платежей Россельхозбанка, который задействован в зерновой сделке;
Президент Украины Владимир Зеленский впервые с 2021 года назначил посла Украины в Китае. Им стал Павел Рябикин;
Правительство Чехии ввело санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он стал первым россиянином, попавшим в национальный санкционный список страны;
В Белом доме поприветствовали телефонный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского;
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова уточнила, что обмен военнопленными был совершен по схеме 40 на 40. Однако сверх этого Москва передала Киеву четырех тяжелораненых солдат ВСУ;
Минобороны сообщило об аварии самолета МиГ-31 в ходе выполнения учебного полета в Мурманской области. В военном ведомстве указали, что самолет упал в безлюдном месте. Оба пилота живы и здоровы, были эвакуированы;
Мирное соглашение по Украине не может быть достигнуто за счет компромиссов по территориальному вопросу, страна должна сохраниться в границах 1991 года, заявил президент Украины Владимир Зеленский;
Отступление украинских сил из Бахмута приведет к обвалу фронта, из-за чего ВСУ будут вынуждены отступать на запад, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов;
ВКС России применяют управляемые авиационные бомбы без вхождения в зону действия ПВО Украины;
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал НАТО представить сроки вступления страны в блок на саммите альянса в Вильнюсе или до конца текущего года;
Командующий сил специальных операций Вооруженных сил Украины Виктор Хоренко заявил о сложной ситуации в Бахмуте после того, как побывал на позициях ВСУ;
Убытки аграриев Словакии из-за ситуации с украинскими сельскохозтоварами, которые оседали на европейском рынке, составили около €200 млн, сообщил глава словацкого министерства сельского хозяйства Самуэл Влчан;
Генпрокурор Игорь Краснов объявил, что в Донбассе будет создана специализированная прокуратура по надзору в сфере угольной отрасли;
Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картополов считает, что для охраны российских границ можно задействовать местное население, поскольку у России нет возможностей охранять границы по всему периметру, как это было в СССР;
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, наделяющий статусом ветерана и инвалида боевых действий ополченцев, входивших в состав воинских формирования ДНР и ЛНР с 2014 года, а также лиц, заключивших контракты с ЧВК;
В Польше в мае откроется центр по обслуживанию и ремонту танков Leopard-2, задействованных на Украине;
Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий возможность кредитных каникул для всех лиц, являющихся созаемщиками мобилизованных граждан;
Эстония не планирует досрочное отключение от российской энергосистемы, как этого желает Литва, сообщил в среду эстонский вице-канцлер по вопросам энергетики и полезных ископаемых министерства экономики Тимо Татар;
Турецкая оппозиция считает, что в отношениях с Россией важным фактором является соседство по региону и давняя история, а не нынешние союзнические отношения республики с НАТО;
Роскомнадзор заблокировал 160 тыс. ресурсов с фейками о специальной военной операции с 24 февраля 2022 года;
США в текущем году произведут 80 ядерных боеголовок, следует из данных Национального управления по ядерной безопасности США;
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила отказом на призыв представителей местных властей Венгрии отменить санкции против России;
Страны НАТО доставили в Одесскую область шесть танков Leopard и 24 танка Т-72 для украинских войск;
Италия претендует на проведение международной конференции по восстановлению Украины в 2025 году;
Около 100 белгородских предпринимателей претендуют на компенсацию ущерба от обстрелов ВСУ;
В ДНР сообщили, что ВСУ за сутки 26 раз обстреляли населенные пункты. Ранен один мирный житель;
В правящей партии Японии предложили поставить Украине ракеты и средства ПВО;
Офис президента Украины Владимира Зеленского отдал распоряжение главам военно-гражданских администраций на подконтрольных Киеву территориях провести мероприятия по дискредитации России;
Военная техника, поставленная в ряды ВСУ странами — членами НАТО, не справляется с непогодой, поэтому украинские военные стараются задействовать советские тягачи для эвакуации раненых в зоне проведения СВО, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко;
ВСУ за ночь выпустили 38 снарядов по населенным пунктам левобережья Херсонской области;
Военный комитет НАТО обсудит 10 мая в Брюсселе поддержку Украины;
Евгений Пригожин считает, что ВСУ пойдут в контрнаступление после 2 мая;
Итальянские власти оказали Киеву военную поддержку на сумму порядка €1,5 млрд, сообщил глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни;
ВСУ перебрасывают в район Орехова и Гуляйполя три бригады, в том числе десантно-штурмовую;
Более 7 тыс. операторов беспилотных летательных аппаратов для ВСУ было подготовлено на Украине;
Американский актер, спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал высказал уверенность в победе России в конфликте на Украине.
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