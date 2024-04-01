День 767-й. Самое важное к утру 1 апреля

Главные новости
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Конгрессмен США предложил заставить РФ сдаться, действуя, как в Хиросиме и Нагасаки. Тим Уолберг заявил, что Соединенные Штаты "не должны тратить ни цента на гуманитарную помощь" в секторе Газа, то же самое должно быть на Украине.
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Палата представителей США в апреле рассмотрит законопроект о помощи Киеву. Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер считает, что это получит полную поддержку в Конгрессе и что законопроект передадут американскому президенту Джо Байдену на подпись.
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В Греции заявили, что не передадут Киеву российские ЗРК без замены на аналогичные из США. Глава Министерства национальной обороны страны Никос Дендиас отметил, что, "как и в случае со всеми системами вооружений, в ходе их закупки появляются юридические обязательства в отношении их продажи или передачи".
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Доллар — 92,48, евро - 99,65.
Противотанкисты группировки "Юг" под прикрытием БПЛА завершили подготовку на полигоне.
Минобороны России сообщило о поражении с помощью "Мста-С" скопления техники и пехоты ВСУ.
NYT: офицеры ВСУ жалуются на отсутствие мотивации и слабое здоровье призывников.
В зону СВО до конца года отправят до 2 тыс. FPV-дронов "Брус-1".
МО РФ рассказало о подвиге прапорщика, который при помощи РЭБ сбил квадрокоптер ВСУ.
Пушилин сообщил, что в результате обстрелов ВСУ пострадали три жителя ДНР.
Пятеро пострадавших при атаках ВСУ белгородцев находятся в реанимации
Сальдо заявил о срывах попыток ротации ВСУ в Херсонской области силами РФ в течение недели.
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