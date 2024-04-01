День 767-й. Самое важное к утру 1 апреля

Конгрессмен США предложил заставить РФ сдаться, действуя, как в Хиросиме и Нагасаки. Тим Уолберг заявил, что Соединенные Штаты "не должны тратить ни цента на гуманитарную помощь" в секторе Газа, то же самое должно быть на Украине.

Палата представителей США в апреле рассмотрит законопроект о помощи Киеву. Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер считает, что это получит полную поддержку в Конгрессе и что законопроект передадут американскому президенту Джо Байдену на подпись.