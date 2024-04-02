День 768-й. Самое важное к утру 2 апреля

FPV-дроны используют для доставки еды бойцам в отдаленные блиндажи в зоне СВО. Соучредитель компании "Беспилотные технологии", основатель благотворительного фонда "Донбасс" Иван Утенков рассказал, что в зоне спецоперации используются четыре вариации беспилотников компании.

Белый дом не уточнил, готов ли поддержать новое предложение в Конгрессе о помощи Киеву. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон ранее отметил, что законопроект будет включать "некоторые важные нововведения".