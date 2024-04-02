2 апреля
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Политика

День 768-й. Самое важное к утру 2 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • FPV-дроны используют для доставки еды бойцам в отдаленные блиндажи в зоне СВО. Соучредитель компании "Беспилотные технологии", основатель благотворительного фонда "Донбасс" Иван Утенков рассказал, что в зоне спецоперации используются четыре вариации беспилотников компании.

  • Белый дом не уточнил, готов ли поддержать новое предложение в Конгрессе о помощи Киеву. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон ранее отметил, что законопроект будет включать "некоторые важные нововведения".

  • Балицкий заявил, что медики Запорожской области проявляют героизм в боевых условиях. По словам губернатора региона, областные врачи нуждаются в защите.

Мобилизация. Армия.
Мобилизация. Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 92,48, евро - 99,65.

МО РФ заявило об уничтожении диверсантов на купянском направлении.

МО РФ: FPV-дроны группировки "Юг" уничтожают бронетехнику ВСУ на донецком направлении.

Российские разведчики захватили позицию ВСУ у Соледара, применяя лишь дроны.

Воюющих на Украине швейцарских наемников на родине ждет судебное преследование.

В МО РФ рассказали о подвиге рядового, который во время штурма уничтожил 10 солдат ВСУ.

В Белгороде в результате атак ВСУ за день повреждены более 80 квартир и 40 автомобилей.

В ЛНР саперы с января разминировали более 36 га.

Председатель СБ ООН ожидает проведения заседаний по Украине в апреле.

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