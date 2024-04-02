День 768-й. Самое важное к утру 2 апреля

Главные новости
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FPV-дроны используют для доставки еды бойцам в отдаленные блиндажи в зоне СВО. Соучредитель компании "Беспилотные технологии", основатель благотворительного фонда "Донбасс" Иван Утенков рассказал, что в зоне спецоперации используются четыре вариации беспилотников компании.
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Белый дом не уточнил, готов ли поддержать новое предложение в Конгрессе о помощи Киеву. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон ранее отметил, что законопроект будет включать "некоторые важные нововведения".
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Балицкий заявил, что медики Запорожской области проявляют героизм в боевых условиях. По словам губернатора региона, областные врачи нуждаются в защите.
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МО РФ заявило об уничтожении диверсантов на купянском направлении.
МО РФ: FPV-дроны группировки "Юг" уничтожают бронетехнику ВСУ на донецком направлении.
Российские разведчики захватили позицию ВСУ у Соледара, применяя лишь дроны.
Воюющих на Украине швейцарских наемников на родине ждет судебное преследование.
В МО РФ рассказали о подвиге рядового, который во время штурма уничтожил 10 солдат ВСУ.
В Белгороде в результате атак ВСУ за день повреждены более 80 квартир и 40 автомобилей.
В ЛНР саперы с января разминировали более 36 га.
Председатель СБ ООН ожидает проведения заседаний по Украине в апреле.
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