День 783-й. Самое важное к утру 17 апреля

Главные новости
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Под Мелитополем обнаружили тайник с боеприпасами. Внутри находились гранатомет, автомат Калашникова, 8 гранат с запалами, около 1 тыс. патронов калибра 5,45 мм, а также форма ВСУ.
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Таможенники ЛНР сдали кровь для пострадавших при обстреле ВСУ завода в Луганске. Компоненты крови, которые не будут использованы для пострадавших, применят для неотложной помощи другим нуждающимся, в частности, военным.
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Мальта заявила, что использование активов РФ для помощи Украине требует правовой точности. Министр иностранных дел Мальты Ян Борг считает, что в поиске путей оказания поддержки Киеву нужно проявить "творческий подход".
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Доллар — 93,75 рубля. Евро — 99,84 рублей.
МО РФ заявило об уничтожении группы операторов БПЛА и техники ВСУ на купянском направлении.
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА.
Замглавы Минфина США обсудил перспективы поддержки Киева с министром финансов Украины.
Лидеры ЕС обсудят усиление помощи Украине и эскалацию на Ближнем Востоке.
Эксперт считает, что закон о мобилизации станет ударом по экономике Украины.
Чешский премьер считает возможным в течение года поставить 1 млн снарядов Украине.
Захарова указала на разницу подходов генсека ООН к ситуации в Буче и обстрелам ЗАЭС.
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