День 783-й. Самое важное к утру 17 апреля

Под Мелитополем обнаружили тайник с боеприпасами. Внутри находились гранатомет, автомат Калашникова, 8 гранат с запалами, около 1 тыс. патронов калибра 5,45 мм, а также форма ВСУ.

Таможенники ЛНР сдали кровь для пострадавших при обстреле ВСУ завода в Луганске. Компоненты крови, которые не будут использованы для пострадавших, применят для неотложной помощи другим нуждающимся, в частности, военным.