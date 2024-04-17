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Политика

День 783-й. Самое важное к утру 17 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Под Мелитополем обнаружили тайник с боеприпасами. Внутри находились гранатомет, автомат Калашникова, 8 гранат с запалами, около 1 тыс. патронов калибра 5,45 мм, а также форма ВСУ.

  • Таможенники ЛНР сдали кровь для пострадавших при обстреле ВСУ завода в Луганске. Компоненты крови, которые не будут использованы для пострадавших, применят для неотложной помощи другим нуждающимся, в частности, военным.

  • Мальта заявила, что использование активов РФ для помощи Украине требует правовой точности. Министр иностранных дел Мальты Ян Борг считает, что в поиске путей оказания поддержки Киеву нужно проявить "творческий подход".

Армия.
Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 93,75 рубля. Евро — 99,84 рублей.

МО РФ заявило об уничтожении группы операторов БПЛА и техники ВСУ на купянском направлении.

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА.

Замглавы Минфина США обсудил перспективы поддержки Киева с министром финансов Украины.

Лидеры ЕС обсудят усиление помощи Украине и эскалацию на Ближнем Востоке.

Эксперт считает, что закон о мобилизации станет ударом по экономике Украины.

Чешский премьер считает возможным в течение года поставить 1 млн снарядов Украине.

Захарова указала на разницу подходов генсека ООН к ситуации в Буче и обстрелам ЗАЭС.

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