День 784-й. Самое важное к утру 18 апреля

Главные новости
- Палата представителей Конгресса США опубликовала законопроект о новом пакете помощи Украине. Он предполагает выделение более $60 млрд и передачу дальнобойных ракет ATACMS, переход на систему займов. Президент Джо Байден поддержал проект и призвал Конгресс принять его как можно быстрее.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники, выбирая между помощью Киеву и собственным вооружением, должны «выбирать Украину». Такое заявление он сделал по итогам встречи с премьер-министрами Чехии, Дании и Нидерландов, трансляция заседания велась на канале альянса в YouTube.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе сообщил, что заседание Совета Украина—НАТО пройдет 19 апреля по запросу президента Украины Владимира Зеленского. Помимо него на встрече будут присутствовать главы министерств обороны стран НАТО. Участники обсудят военную поддержку Украины.
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