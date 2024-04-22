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Политика

День 788-й. Самое важное к утру 22 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Столтенберг полагает, что "еще не поздно" поставить Киеву новую военную помощь США. Генсек НАТО отметил, что "все меньше российских ракет и беспилотников сбивают из-за недостатка средств ПВО".

  • Митрополит РПЦ сообщил, что около 60-70% священников в зоне СВО являются добровольцами. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл отметил, что в России всего 309 штатных, зарегистрированных в Минобороны, священников.

  • Конгрессмен назвала предательством законопроект о помощи Киеву от спикера Джонсона. Член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин сообщила, что под руководством Майка Джонсона реализуется повестка Демократической партии и администрации президента США Джо Байдена.

Мобилизация. Армия.
Мобилизация. Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар - 93,15, Евро - 99,39.

На Чукотке расширили перечень мер поддержки для участников СВО.

Совет ЕС обсудит поставки средств ПВО Украине, активы России и санкции против Ирана.

В Бундестаге не исключили, что выделяемая Киеву помощь США будет последней.

Российские бойцы эвакуировали в тыл захваченный у ВСУ немецкий танк Leopard 2.

В офисе президента Украины обвинили Маска в отсутствии логики.

В ДНР сообщили, что освобождение Богдановки стало шагом к окружению Часова Яра.

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