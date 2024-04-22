День 788-й. Самое важное к утру 22 апреля

Главные новости
-
Столтенберг полагает, что "еще не поздно" поставить Киеву новую военную помощь США. Генсек НАТО отметил, что "все меньше российских ракет и беспилотников сбивают из-за недостатка средств ПВО".
-
Митрополит РПЦ сообщил, что около 60-70% священников в зоне СВО являются добровольцами. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл отметил, что в России всего 309 штатных, зарегистрированных в Минобороны, священников.
-
Конгрессмен назвала предательством законопроект о помощи Киеву от спикера Джонсона. Член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин сообщила, что под руководством Майка Джонсона реализуется повестка Демократической партии и администрации президента США Джо Байдена.
Одной строкой
Доллар - 93,15, Евро - 99,39.
На Чукотке расширили перечень мер поддержки для участников СВО.
Совет ЕС обсудит поставки средств ПВО Украине, активы России и санкции против Ирана.
В Бундестаге не исключили, что выделяемая Киеву помощь США будет последней.
Российские бойцы эвакуировали в тыл захваченный у ВСУ немецкий танк Leopard 2.
В офисе президента Украины обвинили Маска в отсутствии логики.
В ДНР сообщили, что освобождение Богдановки стало шагом к окружению Часова Яра.
Самое важное - в нашем Telegram-канале