День 788-й. Самое важное к утру 22 апреля

Столтенберг полагает, что "еще не поздно" поставить Киеву новую военную помощь США. Генсек НАТО отметил, что "все меньше российских ракет и беспилотников сбивают из-за недостатка средств ПВО".

Митрополит РПЦ сообщил, что около 60-70% священников в зоне СВО являются добровольцами. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл отметил, что в России всего 309 штатных, зарегистрированных в Минобороны, священников.