Главные новости
- Следствие попросило арестовать курьера, доставившего в Россию компоненты бомбы, с помощью которой в Москве была подорвана машина экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова.
- В Донецке погиб американец Рассел Бентли с позывным Техас, сообщила главред RT Маргарита Симоньян. Он участвовал в боевых действиях на стороне России и сотрудничал с агентством Sputnik.
- Опасность атаки беспилотников объявлена в Белгородской области, сообщает региональное управление МЧС.
- Опасность атаки беспилотников также объявлена в Воронежской и Курской областях.
- Корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне военной операции
Мобилизация. Армия.
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В Курской области сбили три украинских беспилотника, сообщил губернатор Роман Старовойт
В Курской области сбили четвертый дрон, сообщил Старовойт.
Над Рязанской областью подавили беспилотник.
WP узнала, что США могут доставить боеприпасы Украине за неделю.
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