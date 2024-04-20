20 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Политика

День 786-й. Самое важное к утру 20 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Следствие попросило арестовать курьера, доставившего в Россию компоненты бомбы, с помощью которой в Москве была подорвана машина экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова.
  • В Донецке погиб американец Рассел Бентли с позывным Техас, сообщила главред RT Маргарита Симоньян. Он участвовал в боевых действиях на стороне России и сотрудничал с агентством Sputnik.
  • Опасность атаки беспилотников объявлена в Белгородской области, сообщает региональное управление МЧС.
  • Опасность атаки беспилотников также объявлена в Воронежской и Курской областях.
  • Корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне военной операции
Мобилизация. Армия.
Мобилизация. Армия.
unsplash.com

Одной строкой

В Курской области сбили три украинских беспилотника, сообщил губернатор Роман Старовойт

В Курской области сбили четвертый дрон, сообщил Старовойт.

Над Рязанской областью подавили беспилотник.

WP узнала, что США могут доставить боеприпасы Украине за неделю.

Доллар — 93,44 рубля, Евро — 99,58 рубля.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Мюзикл «Собака Баскервилей»
Большое событие «Ночь музеев — 2024»
Арт-показ «Женитьба Фигаро»
Премьера спектакля «Саша, привет»
Мюзикл «Подлинная история поручика Ржевского»
Все события
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость