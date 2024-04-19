Доллар — 94,15 рубля. Евро — 99,95 рублей.

Система ПВО уничтожила воздушную цель над Черным морем вдали от Севастополя.

Кулеба заявил, что у Украины нет плана Б на случай прекращения помощи от США.

СБУ: в Польше задержан агент РФ в связи с подготовкой покушения на Зеленского.

Bloomberg: Кремль намерен избежать мобилизации и обойтись контрактниками.

Премьер Нидерландов предложил выкупить Patriot у союзников и поставить Украине.

МВФ оценил потребность бюджета Украины на этот год в $42 млрд.

Столтенберг: Украина должна сама решить проблему нехватки военных.