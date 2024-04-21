День 787-й. Самое важное к утру 21 апреля

На Украине предупредили об отключениях электричества на 4-6 часов в сутки.

Россия одержит победу в военной операции, несмотря на многомиллиардную помощь США Украине. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Одобрение палатой представителей США оказания военной помощи Украине еще больше обогатит Вашингтон и еще больше разорит Киев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

На Украине попытка вручить повестки привела к конфликту со стрельбой.

Решение США о выделении помощи Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону усугубит мировые кризисные явления, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в телеграм-канале.