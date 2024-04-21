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Политика

День 787-й. Самое важное к утру 21 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • США рассматривают возможность отправки в посольство на Украине дополнительных военных советников, заявил Politico пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
  • Силы ПВО уничтожили три беспилотника над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. Он уточнил, что дроны были сбиты над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами. Пострадавших и разрушений нет.
  • Американский бизнесмен Илон Маск считает, что стратегии выхода из конфликта на Украине нет. Так он ответил на слова предпринимателя Дэвида Сакса в соцсети X, который написал, что, «исходя из простых вычислений, новый законопроект о финансировании, который провозглашается спасением Украины, позволит купить ровно половину для летнего контрнаступления».
Илон Маск, глава компаний Tesla Motors и SpaceX.
Илон Маск, глава компаний Tesla Motors и SpaceX.
Соцсети Илона Маска

Одной строкой

На Украине предупредили об отключениях электричества на 4-6 часов в сутки.

Россия одержит победу в военной операции, несмотря на многомиллиардную помощь США Украине. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Одобрение палатой представителей США оказания военной помощи Украине еще больше обогатит Вашингтон и еще больше разорит Киев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

На Украине попытка вручить повестки привела к конфликту со стрельбой.

Решение США о выделении помощи Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону усугубит мировые кризисные явления, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в телеграм-канале.

Зеленский подписал указ, который предусматривает запрет на доступ к онлайн-казино для военных и ряд других мер во избежание игровой зависимости в армии.

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