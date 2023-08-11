День 533-й. Самое важное к утру 11 августа

Экс-президент США Дональд Трамп призвал судить его после проведения президентских выборов, намеченных на 2024 год. Американская прокуратура обратилась к федеральному судье с просьбой начать судебный процесс над Трампом по делу о штурме Капитолия 2 января 2024 года — за две недели до начала республиканских президентских праймериз. В этой гонке Трамп лидирует.