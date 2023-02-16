16 февраля
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Политика

Политик предложил улучшить благосостояние Алтая, объединив его с другим регионом

Бывший кандидат в губернаторы края Андрей Крылов предложил сделать Алтайский край и Новосибирскую область одним регионом.

Барнаул с высоты птичьего полета.
Барнаул с высоты птичьего полета.
https://gelio.livejournal.com

Голосование за объединение Крылов предлагает провести в день выборов губернатора в сентябре 2023 года.

В сообществе Barnaul 22 по этому поводу устроили предварительный опрос. Пока что 56% проголосовавших против такой идеи.

По мнению политика, два региона тесно связаны. Жители края ездят на учебу в Новосибирск, остаются там жить, создают семьи.

К тому же Новосибирская область — богатый регион. Крылов считает, что объединение может повысить уровень жизни в Алтайском крае.

В 2017 мэру Новосибирска понравилась идея агломерации с Барнаулом.

А в 2019 году эксперты разбирались, стоит ли объединять Барнаул, Новосибирск, Томск и Новокузнецк в метрополию. Такую идею предлагал председатель счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

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