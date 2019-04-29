Эксперты рассказали, нужно ли объединять Барнаул с тремя городами СФО

Специалисты разделились в оценке предложения главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина объединить четыре сибирских города в метрополию. Некоторые считают, что это безусловно хорошая и логичная идея, другие уверены, что в первую очередь нужно налаживать связи с Москвой.

Кандидат философских наук, доцент кафедры социально-массовых коммуникаций Новосибирского государственного технического университета Игорь Вальдман рассказал РБК, что Новосибирску, как центру Сибири, такое расширение не помешает.

«Такая метрополия позволит привлекать в Новосибирск больше ресурсов. Из предложения Кудрина непонятна система администрирования и развития. В целом схема перераспределения ресурсов в пользу регионов страны давно назревала. Часть поступлений идет в Москву и возвращается потом в регионы, агломерация же должна исключать этот крюк», — считает эксперт.

Мост в Новосибирск. Обь. СС0

Председатель совета предпринимателей Заельцовского района Новосибирской области Виктор Мокровицкий уверен в том, что идея хорошая, но для этого нужны кадры.

«За реализацией нововведений, которые идут из федерального центра, стоят конкретные люди, которые привыкли не работать, а за все отчитываться. Я считаю, что кадров не будет для реализации этого проекта. Очень много у нас в стране идей разбивается об этих „отчетных“ людей», — считает Мокровицкий.

В объединении Новосибирска, Томска и Барнаула нет никаких интегрирующих факторов, а линия, которая бы соединяла города, получается вытянута по прямой на большое расстояние, считает идеолог Новосибирской агломерации Юрий Воронов.

«Кудрин рассуждает по принципу: давайте перенесем столицу в Новосибирск. Но задача не состоит в том, чтобы породить новый центр, который бы всех давил и отбирал бы у всех финансовые ресурсы, а в том, чтобы изменить ситуацию. Нам не нужно делать противовес Москве, нужно налаживать партнерские отношения», — заявил он.

Вид на Барнаул. Новостройки. Анна Зайкова.

Гендиректор компании «Новосибирскхлебпродукт», советник губернатора Новосибирской области Сергей Соколов отметил, что объединение «высветит инвестиционно-привлекательные отрасли бизнеса» и станет понятнее, в какой продукт предпринимателям стоит вкладываться.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ, согласно которому страна делится на 12 макрорегионов, которые будут совместно развивать входящие в них регионы.

Алтайский край включили в Южно-Сибирский макрорегион. Вместе с ним в него вошли Республика Алтай, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области.

Другие идеи объединения Барнаула с городами Сибири

В марте 2018 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил объединить Новосибирск со столицами соседних регионов, в том числе и с Барнаулом, в Сибирскую конурбацию. Это агломерация, объединяющая несколько крупных и примерно равнозначных городов в радиусе 300 километров друг от друга.

Также с идеей объединения выступал губернатор Красноярского края Александр Усс. В СФО, по его мнению, можно создать Южно-Сибирский урбанизированный регион, в который войдут Омск, Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Томск и Красноярск.