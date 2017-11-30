Мэру Новосибирска понравилась идея агломерации с Барнаулом

Анатолий Локоть,

мэр Новосибирска:

— Идея придания больших полномочий и возможностей для решения вопросов на месте территориальной власти вообще мне симпатична. Для того чтобы наиболее эффективно, наиболее оперативно решать все вопросы, связанные с развитием города, делать определенные усовершенствования, нужны полномочия, нужны деньги. И в этом смысле эта идея мне кажется интересной.

Напомним, что на прошлой неделе бывший министр финансов Алексей Кудрин сказал, что в России можно насчитать 20 точек, где "концентрируется" вся жизнь страны. Это, по мнению Кудрина, крупные города плюс более мелкие, но находящиеся довольно близко. Некоторые из таких городов можно объединить в агломерации. Например, Томск — Новосибирск — Барнаул.

Глава Новосибирска хоть и считает идею экс-министра любопытной, но не понимает, как это может быть реализовано на практике. В качестве одной из помех Локоть называет огромные расстояния между тремя этими городами.

Анатолий Локоть,

мэр Новосибирска:

— Я плохо понимаю, как это сделать, потому что у нас расстояния не европейские. У нас расстояния большие между городами. И при таких расстояниях говорить о создании некого объединения достаточно сложно. Сама идея заслуживает внимания и обсуждения, а ее реализация требует конкретизации, привязки к непосредственным условиям с учетом нашей специфики.

Вместо агломерации Анатолий Локоть предлагает придать Новосибирску особый статус: столичного города. Подобный же статус, по мнению Локтя должны получить другие города-миллионники, являющиеся центрами федеральных округов. У таких столиц, по мнению новосибирского градоначальника должны быть особые полномочия по налогам на прибыль.