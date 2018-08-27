Сибирский федеральный округ поделят на три макротерритории. Полпред против

В сентябре Министерство экономики внесет в правительство проект «Стратегии пространственного развития, предполагающий разделение России на 14 макрорегионов. В частности, Сибирский федеральный округ (СФО) разделят на на три макрорегиона — Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский.

Основной задачей стратегии является «раскрытие социально-экономического потенциала территорий» за счет экономической специализации регионов, пишет «Коммерсантъ».

В рамках стратегии предлагается утвердить состав 14 макрорегионов РФ.

До сих пор было принято выделять два макрорегиона — это Дальний Восток и Северный Кавказ. В дополнение к ним планируется выделить еще 12 макрорегионов: Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский.

Макрорегионы в целом напоминают федеральные округа, но с большим дроблением.

Они не будут административно-территориальными единицами, а станут отражать сложившиеся социально-экономических связи.

Соседское положение

Такое деление позволит обеспечить лучшие условия для межрегионального взаимодействия. Выделяются макрорегионы на основе соседского положения и потенциала кооперации субъектов. В состав каждого макрорегиона предполагается включать хотя бы один крупный центр экономического роста (сейчас в РФ насчитываются 14 крупнейших и шесть крупных городских агломераций, а также четыре минерально-сырьевых центра). Также в макрорегионе должны быть объекты инфраструктуры, обеспечивающие связанность территорий и выход к международным рынкам или транспортным коридорам Запад—Восток, Север—Юг.

Представитель Путина против

Предложенное Минэкономики деление на макрорегионы не устроило полпреда президента в СФО Сергея Меняйло. пишет znak.com. Он направил вице-премьеру Виталию Мутко свои предложения по корректировке проекта стратегии, стало известно изданию.

В случае формирования в вверенном ему округе сразу трех макрорегионов «произойдет ослабление интеграции межрегиональных процессов, усилятся проблемы развития сибирских регионов, нарушатся и так достаточно сложные, но единые для всех субъектов округа условия хозяйствования и жизнедеятельности». считает полпред.

Правильным решением Сергей Меняйло считает создание единого сибирского макрорегиона, который объединит 12 субъектов РФ.