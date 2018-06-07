Полпред Путина прокомментировал слухи об отставке еще одного алтайского губернатора

7 июня в Томске полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло вначале заявил, что разговоры об отставке главы Республики Алтай Александра Бердникова — это только слухи, которым не надо верить. Однако позже Меняйло сказал, что не владеет информацией по поводу возможного увольнения Бердникова, пишет "Интерфакс".
Сергей Меняйло,
полпред президента в Сибирском федеральном округе:
— Не верьте слухам. Все слухи распространяются, преследуя определенную цель. Я бы не стал и не рекомендовал бы никому думать вместо президента РФ и решать вместо президента РФ.
Меняйло также сказал, что это право Путина, как президента, принимать кадровые решения и выстраивать вертикаль власти.
Сергей Меняйло,
полпред президента в Сибирском федеральном округе:
— У нас подпольно ничего не проходит. Будет решение — вы его узнаете. Не будет решения — будет все как есть.
По словам полпреда, когда он работал губернатором Севастополя, там каждая его командировка в Москву обрастала слухами об отставке.
Сергей Меняйло,
полпред президента в Сибирском федеральном округе:
— Меня два с лишним года "снимали" с должности, как раз по слухам.
Впрочем, в конце своей речи Сергей Меняйло сказал, что был заранее осведомлен об отставке Александра Карлина с поста губернатора, а вот по поводу Бердникова ничего не знает.
Сергей Меняйло,
полпред президента в Сибирском федеральном округе:
— Пока о какой-либо смене в Республике Алтай я не знаю. По Алтайскому краю все знал.
Напомним, что Александр Карлин написал заявление об отставке по собственному желанию. 30 мая президент России Владимир Путин удовлетворил эту просьбу и назначил врио губернатора региона Виктора Томенко.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.