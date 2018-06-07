Полпред Путина прокомментировал слухи об отставке еще одного алтайского губернатора

Сергей Меняйло,

полпред президента в Сибирском федеральном округе:

— Не верьте слухам. Все слухи распространяются, преследуя определенную цель. Я бы не стал и не рекомендовал бы никому думать вместо президента РФ и решать вместо президента РФ.

Меняйло также сказал, что это право Путина, как президента, принимать кадровые решения и выстраивать вертикаль власти.

Сергей Меняйло,

полпред президента в Сибирском федеральном округе:

— У нас подпольно ничего не проходит. Будет решение — вы его узнаете. Не будет решения — будет все как есть.

По словам полпреда, когда он работал губернатором Севастополя, там каждая его командировка в Москву обрастала слухами об отставке.

Сергей Меняйло,

полпред президента в Сибирском федеральном округе:

— Меня два с лишним года "снимали" с должности, как раз по слухам.

Впрочем, в конце своей речи Сергей Меняйло сказал, что был заранее осведомлен об отставке Александра Карлина с поста губернатора, а вот по поводу Бердникова ничего не знает.

Сергей Меняйло,

полпред президента в Сибирском федеральном округе:

— Пока о какой-либо смене в Республике Алтай я не знаю. По Алтайскому краю все знал.

Напомним, что Александр Карлин написал заявление об отставке по собственному желанию. 30 мая президент России Владимир Путин удовлетворил эту просьбу и назначил врио губернатора региона Виктора Томенко.

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