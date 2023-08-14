14 августа
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Политика

День 536-й. Самое важное к утру 14 августа

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Польша создает новую воинскую часть близ границы с Белоруссией и ожидает от США поставок ударных вертолетов Apache, которые в сочетании с танками Abrams укрепят там оборону. Кроме того, польские вооруженные силы закупят 1 тыс. танков у Южной Кореи, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
  • Общая сумма, которую российские инвесторы хотят отсудить у европейского депозитария Euroclear, превысила 200 млрд рублей после иска частного инвестора Андрея Видова на 91,5 млн рублей. В российских судах принято в общей сложности 13 исков против Euroclear, в том числе два — коллективных, передает "Коммерсантъ".
  • Экипаж патрульного корабля Черноморского флота РФ «Василий Быков» в принудительном порядке остановил и досмотрел сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил. По данным Минобороны РФ, капитан сухогруза не отреагировал на требование российских военных моряков остановиться для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов, после чего с «Василия Быкова» был открыт предупредительный огонь.
Польша.
Польша.
CC0

Одной строкой

Украинские власти начали эвакуацию из Купянского района на фоне продвижения ВС РФ;

Национальный банк Украины заявил, что готовится отменить фиксированный курс доллара и перейти к гибкому обменному курсу;

Польша за год зафиксировала 16 тыс. попыток незаконного пересечения восточной границы;

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен поставить Украине до конца года разведывательный беспилотник Luna New Generation;

Обучив 6 тыс. специалистов, Франция выполнила план на 2023 год по подготовке украинских солдат, сообщил глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню;

Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова признала, что в Киеве не уверены, что поддержка США будет вечной;

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что необходимы дипломатические усилия для прекращения конфликта на Украине;

Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку подготовленных саперов, что ограничивает наступательные возможности армии. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников;

На Западе надеялись, что успешное контрнаступление ВСУ поможет к зиме принудить Россию к переговорам, теперь же западные политики начинают думать о подготовке Киева к возможному наступлению следующей весной, пишет Wall Street Journal;

Украинец с камнем атаковал икону Спасителя в храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры, он успел разбить защитное стекло. Прихожане поймали дебошира и передали его полиции;

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) перевела энергоблок №6 в режим «горячего останова», реакторная установка энергоблока №4 находится в состоянии «холодного останова»;

Специалисты строительной отрасли восстановили и возвели 98 медицинских объектов в новых регионах РФ.

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