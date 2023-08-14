День 536-й. Самое важное к утру 14 августа

Главные новости
- Польша создает новую воинскую часть близ границы с Белоруссией и ожидает от США поставок ударных вертолетов Apache, которые в сочетании с танками Abrams укрепят там оборону. Кроме того, польские вооруженные силы закупят 1 тыс. танков у Южной Кореи, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
- Общая сумма, которую российские инвесторы хотят отсудить у европейского депозитария Euroclear, превысила 200 млрд рублей после иска частного инвестора Андрея Видова на 91,5 млн рублей. В российских судах принято в общей сложности 13 исков против Euroclear, в том числе два — коллективных, передает "Коммерсантъ".
- Экипаж патрульного корабля Черноморского флота РФ «Василий Быков» в принудительном порядке остановил и досмотрел сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил. По данным Минобороны РФ, капитан сухогруза не отреагировал на требование российских военных моряков остановиться для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов, после чего с «Василия Быкова» был открыт предупредительный огонь.
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Украинские власти начали эвакуацию из Купянского района на фоне продвижения ВС РФ;
Национальный банк Украины заявил, что готовится отменить фиксированный курс доллара и перейти к гибкому обменному курсу;
Польша за год зафиксировала 16 тыс. попыток незаконного пересечения восточной границы;
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен поставить Украине до конца года разведывательный беспилотник Luna New Generation;
Обучив 6 тыс. специалистов, Франция выполнила план на 2023 год по подготовке украинских солдат, сообщил глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню;
Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова признала, что в Киеве не уверены, что поддержка США будет вечной;
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что необходимы дипломатические усилия для прекращения конфликта на Украине;
Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку подготовленных саперов, что ограничивает наступательные возможности армии. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников;
На Западе надеялись, что успешное контрнаступление ВСУ поможет к зиме принудить Россию к переговорам, теперь же западные политики начинают думать о подготовке Киева к возможному наступлению следующей весной, пишет Wall Street Journal;
Украинец с камнем атаковал икону Спасителя в храме Агапита Печерского Киево-Печерской лавры, он успел разбить защитное стекло. Прихожане поймали дебошира и передали его полиции;
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) перевела энергоблок №6 в режим «горячего останова», реакторная установка энергоблока №4 находится в состоянии «холодного останова»;
Специалисты строительной отрасли восстановили и возвели 98 медицинских объектов в новых регионах РФ.