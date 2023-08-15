День 537-й. Самое важное к утру 15 августа

Политический консультант Госдепартамента и Минобороны США Эдвард Люттвак предложил Украине отказаться от идеи возвращения Крыма ради скорейшего окончания вооруженного конфликта с Россией, в ходе которого ежедневно разрушается инфраструктура страны;

Жителей Польши на референдуме 15 октября спросят о сносе стены на границе с Белоруссией;

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) нацгвардии Украины Николая Куща;

Командир батальона «Восток» и заместитель главы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский заявил, что в поселок Урожайное, за который идут ожесточенные бои, так и не прибыло подкрепление;

Аэропорт Мариуполя в ближайшие два года восстанавливать не планируется, изыскательские работы начнутся в 2026 году, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин;

Минобороны РФ обеспечило прямые контакты конструкторов с теми, кто находится на передовой, это позволяет оперативно улучшать характеристики вооружений, рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров;

Европейское издание американской газеты Politico считает, что большинство немцев поддерживает канцлера ФРГ Олафа Шольца в отказе от скорых поставок ракет Taurus Киеву, поэтому в ближайшее время отправки этих крылатых ракет на Украину ждать не стоит;

Государственная пограничная служба и Министерство обороны Украины приступают к обмену базами данных для ужесточения контроля за выездом военнообязанных за границу;

Правительство Норвегии сообщило, что норвежская Kongsberg Gruppen поставит Украине систему борьбы с беспилотниками стоимостью $70,8 млн;

Польша будет отстаивать свои интересы в вопросе импорта украинского зерна и продолжит блокировать его поставки после 15 сентября, заявил президент страны Анджей Дуда;

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 98 рублей, евро — ниже 107 рублей;