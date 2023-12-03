День 647-й. Самое важное к утру 3 декабря

Главные новости
- Ни один конфликт нельзя решить исключительно военными методами, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун. Так он прокомментировал российско-украинский конфликт.
- Министерство обороны России сообщило, что около 18:00 над Акваторией черного моря средствами ПВО были сбиты две украинские ракеты. Речь идет о переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракетах С-200, уточнило ведомство.
- Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев провел прием граждан в Новосибирске. В ходе него выяснилось, что у россиян есть не только предложения, но и проблемы. Первые Дмитрий Медведев поддержал, а вторые если все и не решил, то наказал решить.
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Цены на золото готовы обновить абсолютные максимумы.
В Японии после введения санкций США против России растет импорт российского краба, из-за этого падает стоимость крабового мяса на рынке.
Верховная рада по просьбе Службы безопасности Украины не разрешила главе партии «Европейская солидарность» (в парламенте у нее 27 мандатов) Петру Порошенко выезд за границу в командировку.
Microsoft представила новые ИИ-чипы.
Венгрия сочла Украину неготовой к ЕС из-за отказа в выезде Порошенко.
Освобожденные из сектора Газа россиянки выступили на митинге в Тель-Авиве.
США, Австралия и Британия решили задействовать ИИ против подлодок Китая.
Состоялась жеребьевка финальной части Евро-2024.