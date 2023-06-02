2 июня
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Жизнь

В России формируют еще две армии и новые военные округа. Что это значит

В ВС РФ к концу 2023 года появятся еще два военных округа и две армии - общевойсковую и воздушную, сообщает РИА Новости.

Армия
Армия
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Помимо этого, проведут организационно-штатное обеспечение формирования армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад.

Также создадут Московский и Ленинградский военные округа.

По словам замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Евгения Бурдинского, мобилизационных мероприятий такого масштаба не было со времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Также он сообщил, что создать округа и армии позволила осенняя мобилизация.

Ранее мы рассказывали, что такое военное положение, и что будет, если его введут в России.

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