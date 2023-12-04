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Политика

День 648-й. Самое важное к утру 4 декабря

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Украина ведет позиционную борьбу с Россией, признал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он вновь призвал к наращиванию поставок оружия. По его словам, при задержке поставок будет и «определенная задержка в движении к победе».
  • Президент России Владимир Путин 4 декабря в режиме видеоконференции проведет ежегодную встречу с членами президентского Совета по правам человека (СПЧ). Как рассказал «РИА Новости» ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов, в ходе встречи будет обсуждаться тема военной операции на Украине, а также вопросы миграции, здравоохранения и образования.
  • Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг впервые назвал ситуацию в российско-украинском конфликте «критической» и предупредил, что «нужно готовиться к плохим новостям».
Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 91,23 рублей. Евро — 99,28 рублей.

Киев признал невозможность нарастить военную мощь до паритета с Россией.

Кличко поддержал заявление Залужного о тупике в боевых действиях с Россией.

СМИ: половина жителей востока Украины готова к переговорам с Россией.

В Польше призвали НАТО к шагам, которые помогут "сдержать Россию".

Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС России.

Шойгу: в зоне СВО готовят семь современных полигонов для боевой подготовки.

В новых регионах создали восемь военных автоинспекций.

Госдума одобрила проект о создании казачьего мобилизационного резерва.

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