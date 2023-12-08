8 декабря
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Политика

День 652-й. Самое важное к утру 8 декабря

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Около 90% средств, выделенных США на военную помощь Украине, было направлено в военно-промышленный комплекс Штатов, утверждает госсекретарь Энтони Блинкен. Он заявил об этом на пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном.
  • США не могут пообещать оказание дальнейшей помощи Украине из-за отсутствия согласия Конгресса на выделение ей финансирования, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби. Он отметил, что на решение вопроса осталось несколько недель.
  • Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон призвал Конгресс США «поднять моральный дух» Украины, приняв новый пакет помощи ей. Он также считает, что возможное использование поставляемого Украине оружия против Крыма не должно быть красной линией для НАТО.
Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 92,44 рубля. Евро — 99,73 рублей.

Власти Норвегии приняли меры для сокращения притока украинских беженцев.

Замсекретаря Совбеза Попов: шторм в Черном море рассеял украинские мины.

Кадыров заявил об уничтожении батальоном «Ахмат» вышки в Белгородской области.

Украина восполнила аварийный дефицит электроэнергии за счет трех стран ЕС.

Китай призвал ЕС к диалогу с РФ по ситуации на Украине.

США передали Украине технологию производства гибридных систем ПВО.

Bloomberg: объем помощи Украине упал до минимального с начала конфликта.

Министр обороны Украины обсудил с главой Пентагона стратегию Киева в 2024 году.

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