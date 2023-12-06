День 650-й. Самое важное к утру 6 декабря

Главные новости
- Президент Владимир Зеленский в последний момент отменил свое выступление перед членами Сената США на закрытом заседании по вопросу о выделении средств на помощь Украине.
- Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина столкнется с большим риском поражения в конфликте с Россией, если не получит дополнительную помощь от США. По его словам, ВСУ вынуждены переходить к обороне.
- Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что за 11 месяцев 2023 года производство бронетанковой техники выросло в три раза, авиационной техники и БПЛА — в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Он также отметил, что вопросы обеспечения личного состава вооруженных сил полевой формой и экипировкой — решены.
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Доллар — 90,21 рублей. Евро — 99,77 рублей.
Россия передала шестерых украинских детей их родным с Украины.
Госдеп сообщил о достижении «дна бочки» в оказании военной помощи Украине.
РФ предоставит убежище бойцу «Вагнера» из Узбекистана, где ему грозит срок за участие в СВО.
У администрации США почти закончились деньги на поддержку Украины.
Песков: Россия сохраняет готовность к переговорам по украинскому конфликту.
Явлинский предложил примирить россиян и украинцев по примеру Франции и Германии.
«Известия»: Россия допускает переговоры с Украиной в западной стране.
Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах.