5 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

День 649-й. Самое важное к утру 5 декабря

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в эфире телеканала «1+1», что представители России и Украины договорились до конца года провести еще три сессии посещения военнопленных.
  • Президент России Владимир Путин поручил подумать о механизмах поддержки вдов бойцов СВО, которые жили без оформления брака. Об этом глава государства сообщил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ходе встречи с министром обороны США Ллойдом Остином попросил предоставить Украине 17 млн снарядов, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники. По информации издания, господин Остин был удивлен такой просьбой.
Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 91,50 рублей. Евро — 99,17 рублей;

Bloomberg: Орбан просит ЕС отложить обсуждение переговоров по Украине;

NBC: переговоры по сделке об Украине в сенате США провалились;

«Ростех» увеличит выпуск бронежилетов из-за высокого спроса;

Президент Болгарии наложил вето на поставку Украине бронетранспортеров;

Песков: экономика России обеспечит продолжение военной операции;

FT: выделение Украине €50 млрд может сорваться из-за усиления правых в ЕС;

ФСБ задержала жителя Омска за призывы переходить на сторону ВСУ;

Картаполов выступил против увеличения срока службы в армии до двух лет.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость