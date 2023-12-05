День 649-й. Самое важное к утру 5 декабря

Главные новости
- Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в эфире телеканала «1+1», что представители России и Украины договорились до конца года провести еще три сессии посещения военнопленных.
- Президент России Владимир Путин поручил подумать о механизмах поддержки вдов бойцов СВО, которые жили без оформления брака. Об этом глава государства сообщил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ходе встречи с министром обороны США Ллойдом Остином попросил предоставить Украине 17 млн снарядов, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники. По информации издания, господин Остин был удивлен такой просьбой.
Армия. Мобилизация.
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Доллар — 91,50 рублей. Евро — 99,17 рублей;
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«Ростех» увеличит выпуск бронежилетов из-за высокого спроса;
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FT: выделение Украине €50 млрд может сорваться из-за усиления правых в ЕС;
ФСБ задержала жителя Омска за призывы переходить на сторону ВСУ;
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