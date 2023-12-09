День 653-й. Самое важное к утру 9 декабря

Главные Новости
- Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в настоящее время прогресса в вопросе выделения Украине финансовой помощи нет.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Украину можно сделать членом Евросоюза только при предварительной трансформации европейской системы сельскохозяйственных субсидий. По его словам, без этих изменений последствия евроинтеграции Украины «будут ужасными».
- Журналист и экс-ведущий Fox News Такер Карлсон утверждает, что шеф Пентагона Ллойд Остин на закрытом брифинге пригрозил членам Палаты представителей Конгресса США, что их родственников «могут отправить воевать на Украину», если выделение финансирование помощи Киеву не будет одобрено в ближайшее время. Господин Карлсон заявил, что у него есть доказательства таких слов главы Пентагона.
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Доллар — 92,16 рублей. Евро — 99,28 рублей.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мобилизация в стране будет проходить сложно.
В Болгарии депутаты поссорились из-за поставок Украине списанной техники.
Первое дело о мародерстве против российского военного рассмотрит суд в ДНР.
Правительство Украины запретило свободный въезд в пограничную зону.
Ilta-Sanomat: командир ДШРГ «Русич» Торден будет выдворен из Финляндии.
Песков: украинцы должны понять, что они не главная забота США.
The Washington Post рассказала о способах уклонения украинцев от мобилизации.
Медведев: угроза столкновения России и НАТО никогда не была столь реальной.