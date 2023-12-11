11 декабря
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Политика

День 655-й. Самое важное к утру 11 декабря

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные Новости

  • Великобритания передаст Украине два минных тральщика. В Минобороны Соединенного Королевства сообщили, что корабли будут закуплены Киевом с помощью экспортно-кредитного агентства Великобритании.

  • Главы МИД 27 стран ЕС обсудят поддержку Украины и конфликт на Ближнем Востоке. Высокопоставленный представитель ЕС ранее сообщил, что глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель планирует призвать министров поддержать Киев.

  • Конгрессмен Гетц призвал США склонить Зеленского к мирным переговорам. Он также заявил, что "Америка отправила достаточно денег Украине".

Белый дом в Москве
Белый дом в Москве
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Доллар — 91,90 рублей. Евро — 98,64 рублей.

«Яблоко» переизбрало руководство и обсудило возможность участия в президентских выборах.

В Комсомольске-на-Амуре открыли мемориал погибшим при защите Донбасса росгвардейцам.

МИД РФ сообщил о проработке решения по трибуналу для политического руководства Украины.

Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом 12 декабря.

Участники СВО с Ямала смогут получить по полмиллиона рублей на улучшение жилищных условий.

Белый дом заявил, что республиканцы мешают Конгрессу достичь соглашения о финансировании.

В Белом доме заявили, что у США осталось около $1 млрд на восполнение запасов вооружений.

В Киеве надеются, что в 2024 году Швейцария примет встречу по "формуле мира" Украины.

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