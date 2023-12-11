День 655-й. Самое важное к утру 11 декабря

Доллар — 91,90 рублей. Евро — 98,64 рублей.

«Яблоко» переизбрало руководство и обсудило возможность участия в президентских выборах.

В Комсомольске-на-Амуре открыли мемориал погибшим при защите Донбасса росгвардейцам.

МИД РФ сообщил о проработке решения по трибуналу для политического руководства Украины.

Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом 12 декабря.

Участники СВО с Ямала смогут получить по полмиллиона рублей на улучшение жилищных условий.

Белый дом заявил, что республиканцы мешают Конгрессу достичь соглашения о финансировании.

В Белом доме заявили, что у США осталось около $1 млрд на восполнение запасов вооружений.