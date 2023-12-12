День 656-й. Самое важное к утру 12 декабря

Главные Новости
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NYT: обучение ВСУ по американскому образцу не принесло результатов. Как отмечает издание, из-за неудач на поле боя Вооруженные силы Украины понесли большие потери, а больницы в стране оказались переполнены ранеными военными.
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МВФ предоставит Украине очередной транш объемом $900 млн. По оценкам Международного валютного фонда, реализация экономической политики Киева "в целом идет по плану".
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Telegraph: лидеры Европы хотят, чтобы Лондон возглавил усилия Запада по поддержке Киева. Газета со ссылкой на дипломатические источники передает, что Украина и некоторые европейские страны обеспокоены уменьшением роли Германии и Франции в качестве союзников и спонсоров Киева.
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Доллар — 90,69 рублей. Евро — 97,70 рублей.
Зеленский в США попросил оружие для Украины и раскритиковал Конгресс.
Постпредство РФ при ООН: тонущий киевский режим может затянуть в свою воронку и Запад.
Первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский отметил, что 90% выделенных Украине средств "тратятся в самих США".
В Архангельской области создали проект "Врачи для военных".
США намерены объявить о выделении новой военной помощи Украине в декабре.
Президентские выборы закрепились на новых территориях.
Начальник войск РХБЗ Кириллов заявил о готовящейся провокации СБУ.
Минобороны разрешено не отчитываться об управлении госимуществом на время СВО.