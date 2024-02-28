День 734-й. Самое важное к утру 28 февраля

Главные новости
- Все больше сенаторов-республиканцев склоняются к мнению, что конфликт на Украине должен быть завершен путем переговоров, пишет Politico. Несколько месяцев назад, отмечает газета, подобная позиция была непопулярна, но сейчас шансы на победу Украины расцениваются как маловероятные.
- Следственный комитет России (СКР) установил все обстоятельства взрыва на Крымскому мосту, который произошел 8 октября 2022 года, сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин. По его словам, расследование находится на завершающей стадии.
- Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца главу воюющего на стороне ВСУ «Грузинского национального легиона» Ушанги Мамулашвили, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Он обвиняется в наемничестве (ст. 359 УК РФ) и возбуждении ненависти с использованием СМИ (ст. 282).
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Доллар — 92,05 рубля. Евро — 99,69 рублей.
Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике.
СКР расследует дело после инцидента в кафе в Люберцах с бойцами СВО.
Источник FT сообщил, что на Украине находится «западный спецназ»
Посол Антонов: США не могут не понимать последствий отправки войск на Украину.
AFP: ЕС несколько недель обсуждал план возможной отправки войск на Украину.
Белый дом исключил отправку войск США на территорию Украины.
Bloomberg: Макрон допустил отправку на Украину войск для защиты инструкторов.
ВСУ сообщили об отступлении из сел Северное и Степовое под Авдеевкой.
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