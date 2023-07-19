День 510-й. Самое важное к утру 19 июля

Главные новости
- Полковник Владимир Квачков подтвердил «Коммерсанту», что на него завели административное дело о дискредитации армии. В 2005 году полковника обвиняли в покушении на Анатолия Чубайса (был оправдан), а в 2013-м приговорили к восьми годам за попытку организации вооруженного мятежа (вышел на свободу досрочно в 2019 году).
- Турция получила обращение Украины с предложением возобновить "зерновую сделку" без России, вопрос обсуждается с ООН. В МИД РФ сообщили, что министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили возможные альтернативы "зерновой сделке". Между тем, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не будет открывать свой рынок для украинского зерна после прекращения действия сделки.
- Правительство Британии расширило санкционный список, включив него уполномоченного по правам человека в ДНР Дарью Морозову, министра просвещения РФ Сергея Кравцова, министра культуры РФ Ольгу Любимову и российского главу администрации Харьковской области Виталия Ганчева, кроме того, введены санкции против международного детского центра «Артек» в Крыму.
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Главы минфинов и управляющие ЦБ стран G20 не согласовали заявление по итогам встречи в Индии из-за расхождений по Украине;
Экспорт дизтоплива из России в первом полугодии вырос на 11%, несмотря на эмбарго Евросоюза, выяснил «Коммерсантъ». Крупнейшим покупателем стала Турция;
Заявка на транзит газа через Украину снова вышла на максимальный уровень - 42,4 млн куб. м;
Министерство культуры Украины подготовило план действий, направленных на популяризацию английского языка в стране;
Финская фармацевтическая компания Orion Pharma прекратила деятельность в России;
США в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи Украине на $1,3 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников;
Стоимость восстановления Крымского моста, по предварительным оценкам, может составить 1-1,3 млрд рублей, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин;
США выделяют дополнительно $250 млн на поддержку сельскохозяйственного сектора Украины, передает Агентство США по международному развитию (USAID);
Страны ЕС пока неформально согласовали санкции против Белоруссии в военной сфере, утверждает Politico со ссылкой на европейских дипломатов;
Британия пересмотрит оборонную политику с учетом опыта Украины в конфликте с Россией, заявил министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес;
Евросоюз планирует создать фонд в размере €20 млрд для снабжения украинских военных в течение следующих четырех лет;
Девелоперская группа «Эталон» намерена прекратить листинг глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже.