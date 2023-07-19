День 510-й. Самое важное к утру 19 июля

Главы минфинов и управляющие ЦБ стран G20 не согласовали заявление по итогам встречи в Индии из-за расхождений по Украине;

Экспорт дизтоплива из России в первом полугодии вырос на 11%, несмотря на эмбарго Евросоюза, выяснил «Коммерсантъ». Крупнейшим покупателем стала Турция;

Заявка на транзит газа через Украину снова вышла на максимальный уровень - 42,4 млн куб. м;

Министерство культуры Украины подготовило план действий, направленных на популяризацию английского языка в стране;

Финская фармацевтическая компания Orion Pharma прекратила деятельность в России;

США в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи Украине на $1,3 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников;

Стоимость восстановления Крымского моста, по предварительным оценкам, может составить 1-1,3 млрд рублей, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин;

США выделяют дополнительно $250 млн на поддержку сельскохозяйственного сектора Украины, передает Агентство США по международному развитию (USAID);

Страны ЕС пока неформально согласовали санкции против Белоруссии в военной сфере, утверждает Politico со ссылкой на европейских дипломатов;

Британия пересмотрит оборонную политику с учетом опыта Украины в конфликте с Россией, заявил министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес;

Евросоюз планирует создать фонд в размере €20 млрд для снабжения украинских военных в течение следующих четырех лет;