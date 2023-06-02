День 463-й. Самое важное к утру 2 июня

Главное из брифинга Минобороны РФ 1 июня

В ДНР российские войска ведут наступательные действия на марьинском тактическом направлении, уничтожен склад ВСУ в районе Удачного, склад боеприпасов 125-й бригады теробороны ВСУ, а также командно-наблюдательный пункт подразделений 81-й аэробригады ВСУ; На донецком направлении российские войска ликвидировали до 395 украинских военных; На южнодонецком и запорожском направлениях российские войска уничтожили до 120 военнослужащих ВСУ; В Запорожской области поражен командно-наблюдательный пункт подразделений 108-й бригады теробороны, а в районе Новоандреевки сбит украинский самолет Су-25; На краснолиманском направлении ликвидировано до 80 украинских военных и САУ «Гвоздика»; На херсонском направлении ВС РФ ликвидировали до 20 единиц личного состава ВСУ; На купянском направлении уничтожено до 45 военнослужащих ВСУ, пресечены действия трех украинских ДРГ; В ЛНР пресечена деятельность двух украинских ДРГ; Средства ПВО РФ уничтожили 17 украинских беспилотников.

Россия подняла вопрос расширения БРИКС

На заседании совета министров иностранных дел стран БРИКС глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что планирует обсудить с коллегами расширение организации, сообщает ТАСС. Министр указал, что на фоне действий Запада странам БРИКС придется искать совместные ответы на имеющиеся вызовы.

Лавров заявил, что Запад санкциями и шантажом пытается повлиять на экономические связи суверенных государств, идеологизирует международные дискуссии и многосторонние институты. От этого страдают, прежде всего, глобальный Юг и глобальный Восток.

Сергей Лавров. департамент информации и печати МИД России

Сейчас в объединение входят: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. По апрельским данным агентства Bloomberg, ссылающегося на посла МИД ЮАР по особым поручениям по Азии и БРИКС Анила Суклала, членство в БРИКС запросили 19 стран. 13 — официально, шесть — неофициально.

Европарламент выступил против Венгрии

Европарламент принял антивенгерскую резолюцию, выразив сомнения в том, что страна справится с председательством в Совете Евросоюза с июля по декабрь 2024 года (после Бельгии). Резолюцию поддержали 442 евродепутата, против нее голосовали 144 человека, еще 33 — воздержались, передает РБК.

Евросоюз. CC0

Венгрию осуждают за нарушения прав человека, коррупцию и выпады против Евросоюза. Страна является крупнейшим получателем траншей от ЕС, однако в настоящее время финансирование заморожено и передать Венгрии деньги планируется лишь после проведения ею 27 реформ, включая судебную.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия, как и Сербия, подвергается нападкам со стороны международного либерального мейнстрима за то, что отстаивает свои национальные интересы и призывает к миру на Украине. Именно Будапешт в мае заблокировал выделение из Европейского фонда мира €500 млн на вооружения для Киева.

Будапешт, Венгрия. www.airpano.ru

В России восстановился потребительский спрос

Росстат отмечает быстрое восстановление потребления российских домохозяйств до уровней 2021 года. В основном, речь идет о сегменте непродовольственных товаров. «Коммерсантъ» указывает, что отложенный спрос на товары высокого качества удовлетворяется за счет имеющихся на рынке аналогов.

Издание также предполагает, что несколько месяцев спустя потребление будет ограничено нарастанием инфляции. Тем не менее, сдвиги охарактеризованы как позитивные. Минэкономики РФ отметило, что потребительская активность растет не только относительно прошлого года, но и относительно уровня двухлетней давности.

График. Фото: freepik, автор creativeart.

В Центробанке сообщают о росте посещаемости торговых центров, восстановлении объемов продаж автомобилей, увеличение спроса населения на услуги общественного питания и внутреннего туризма. Россияне стали потреблять больше свежих фруктов и овощей. Эксперты утверждают, что стандарт потребления смещается в сторону стиля и привычек среднего класса.

Важное — одной строкой

До 70 украинских боевиков на танках и бронетехнике напали на Шебекино Белгородской области. 30 боевиков ликвидировано, от обстрелов в регионе пострадало 13 жителей; Военно-политическая обстановка вокруг СНГ все более обостряется, и она будет обостряться дальше, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главами спецслужб стран СНГ; Украинское контрнаступление уже началось, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий; ВСУ приостановили продвижение на флангах на Бахмутском направлении, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский; Российские войска освободили примерно 70% Марьинки в ДНР; В Харьковской области заявили, что силы РФ подошли вплотную к Купянску; Госсекретарь США Энтони Блинкен ожидает, что на саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО объявят о «мощном пакете политической и практической помощи» Украине; Венгрия считает неприемлемым обучение украинских военных под флагом НАТО, потому что альянс должен избегать прямого столкновения с Россией; Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Молдавию на саммит Европейского политического сообщества; Запад активно подталкивает Молдавию к участию в украинском конфликте, сообщил директор ФСБ Александр Бортников; Европейская комиссия разрабатывает новый план финансовой помощи Украине на «десятки миллиардов евро», который будет рассчитан до 2027 года, сообщает Financial Times со ссылкой на чиновников и дипломатов ЕС; Тарифы на транзит нефти по территории Украины с 1 июня повышаются на 25%; Украина не намерена продлевать истекающее в 2024 году соглашение о транзите газа с Россией, заявил бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Герхард Ройс, сославшись на разговор с заместителем министра энергетики Украины; Вопрос транзита аммиака через Украину в рамках черноморской инициативы обсуждается, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков; По словам замглавы МИД РФ Сергея Вершинина, без решения проблемы с российским аммиаком не может быть и речи о продолжении зерновой сделки после 17 июля.

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