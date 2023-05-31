День 461-й. Самое важное к утру 31 мая

Главное из брифинга Минобороны РФ 30 мая

На Донецком направлении ВС РФ уничтожили за сутки до 145 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30; На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВС РФ за сутки уничтожили свыше 140 военных ВСУ, а также четыре автомобиля; На Купянском направлении потери Вооруженных сил Украины за сутки составили до 40 военных, уничтожены также три автомобиля, САУ "Гвоздика" и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50; На Краснолиманском направлении уничтожено более 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20, а также САУ «Гвоздика»; На Херсонском направлении российские войска уничтожили за сутки до 30 украинских военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицы Д-30 и "Мста-Б" Вооруженных сил Украины; Средствами ПВО поражены семь снарядов РСЗО HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM. Кроме того, уничтожены восемь украинских беспилотников. ВС РФ нанесли удары по центральным пунктам принятия решений на Украине, где спецслужбы Запада планировали операции против РФ, объекты поражены; Войска РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Красное в ДНР; Войска РФ уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в районе населенного пункта Владимировка в ДНР; ВС РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Времевка в ДНР.

Москву атаковали беспилотники

Об атаке беспилотников сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По версии Минобороны, в атаке на Москву задействовали восемь БПЛА: пять сбили, три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потеряли управление. Никто из жителей домов, поврежденных БПЛА, серьезно не пострадал. За медицинской помощью обратились два человека.

Дроны. Беспилотники. СС0

Президент России Владимир Путин заявил, что атака беспилотников на Москву стала ответом на удар российских вооруженных сил по штабу военной разведки Украины. Также он заявил, что система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, «хотя есть над чем работать».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет «прямого отношения» к атакам беспилотников. Тем не менее, СКР возбудил уголовное дело по статье «теракт» по факту атак БПЛА.

Флаг ООН. СС0

В ООН осудили атаку. Официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что ООН осуждает любые атаки на гражданских лиц и инфраструктуру. В ЕС заявили, что не располагают подробностями атаки БПЛА в Москве, но призывали РФ не использовать это как предлог для эскалации. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское постпредство при ЕС снабдит службы союза «всей необходимой информацией» об этой атаке.

Глава МАГАТЭ предложил принципы безопасности ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал не наносить ударов в сторону реакторов, хранилища отработанного топлива, другой критической инфраструктуры или персонала Запорожской АЭС. Стороны должны соблюдать этот принцип, чтобы не допустить катастрофу на ЗАЭС, сказал Гросси, выступая на заседании Совета безопасности ООН. В ходе заседания глава МАГАТЭ также представил еще четыре принципа безопасности.

Запорожская АЭС. wikipedia.org/

Среди них:

ЗАЭС не должна использоваться для размещения военных;

электростанция должна всегда быть подключена к энергоснабжению;

ЗАЭС должна быть полностью защищена от атак и диверсий;

никакие действия не должны нарушать вышеозначенные принципы.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что предложенные меры безопасности и так уже выполняются российской стороной. По словам Небензи, на станции нет военных и военной техники, а атаки с территории станции не ведутся. При этом гендиректор «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что «нельзя, чтобы число бойцов Росгвардии на Запорожской АЭС сократилось». Росгвардию и спецназ «Ахмат» он назвал гарантом недопущения «ядерного инцидента».

Василий Небензя, постпред России в ООН. ouncil.gov.ru

Также ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина пытается дезорганизовать работу Запорожской АЭС или использовать «грязные устройства, связанные с атомной промышленностью».

Напомним, под контроль России Запорожская атомная электростанция перешла в марте прошлого года в начале военной операции на Украине. С октября 2022 года ЗАЭС управляет «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»).

На Украине допустили транзит российского аммиака в рамках зерновой сделки

Украина может согласиться на транзит российского аммиака через территорию страны, если Россия и ООН предоставят гарантии безопасного экспорта зерна в рамках зерновой сделки, заявил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что переговоры о зерновой сделке действительно продолжаются, однако он не будет выносить детали переговоров в публичное поле.

Зерно. Олег Богданов

Напомним, возобновление поставок аммиака обсуждается в рамках зерновой сделки — соглашения между Украиной, Россией, Турцией и ООН по вывозу зерна из черноморских портов. Восстановление транзита аммиака — одно из ключевых условий российской стороны для продления сделки, поскольку аммиак — ключевой компонент для производства удобрений. Его транзит из Тольятти в Одессу по специальному аммиакопроводу был приостановлен 24 февраля 2022 года из-за начала боевых действий на Украине.

Важное — одной строкой

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