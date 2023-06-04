День 465-й. Самое важное к утру 4 июня

Главное из брифинга Минобороны РФ 3 июня

На Купянском направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, автомобиль, а также две боевые машины РСЗО «Град». Пресечена деятельность двух ДРГ; На Красно-Лиманском направлении уничтожено до 85 украинских военнослужащих, два пикапа, САУ «Гвоздика» и «Акация», а также гаубицы Д-20 и Д-30; На Донецком направлении уничтожено более 220 украинских военнослужащих, один танк, БМП, восемь автомобилей, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также САУ «Гвоздика»; На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили до 145-ти украинских военнослужащих, один танк, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, САУ Krab, две гаубицы Д-30, одна гаубица «Мста-Б», а также САУ «Гвоздика»; На Херсонском направлении уничтожено до 45 украинских военнослужащих, два пикапа, а также САУ «Акация»; В ДНР уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 24-й механизированной бригады ВСУ; Средства ПВО РФ за сутки сбили украинские самолет Су-27 и вертолет Ми-8 в ДНР; В Харьковской области поражен полевой лагерь украинского националистического формирования; Штурмовые отряды специального назначения "Ахмат" ведут ожесточенные бои в центре Марьинки в ДНР; ПВО РФ за сутки перехватили две ракеты Storm Shadow, 7 снарядов РСЗО HIMARS, сбили 16 украинских беспилотников.

Индонезия предложила мирный план по Украине

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил план мирного урегулирования российско-украинского конфликта. В него входит:

прекращение огня с обеих сторон;

отвод войск на 15 км от текущих позиций для создания демилитаризованной зоны;

размещение международных миротворческих сил в демилитаризованной зоне;

организацию со стороны ООН референдума на «спорных территориях, чтобы объективно подтвердить волю большинства жителей».

Министр отметил, что перечисленные им меры «продемонстрировали свою эффективность в ходе истории». В качестве примера он привел Корейский полуостров.

Стол переговоров. CC0

«Да, конфликт в Корее все еще нуждается в постоянном решении. Однако на протяжении 50 лет мы имеем хоть какой-то мир, что намного лучше, чем массовые разрушения и убийства невинных людей»,— считает Субианто.

Представитель МИД Украины Олег Николенко отверг предложения Индонезии по урегулированию конфликта с Россией. Он исключил прекращение огня без отвода российских войск с территории Украины в международно признанных границах.

Напомним, за время российско-украинского конфликта было предложено уже несколько мирных инициатив. С ними выступали Китай, Ватикан, страны Африки, Бразилия и другие.

Киев выразил Будапешту протест из-за демонстрации карты Украины без Крыма

Временный поверенный Украины в Венгрии выразил официальный демарш венгерской стороне в связи с «некорректным» обозначением карты Украины. Напомним, 30 мая правительство Венгрии опубликовало в YouTube видеоролик с призывом к мирному урегулированию российско-украинского конфликта, в котором была показана карта Украины без Крыма.

Севастополь, Крым. CC0

Полуостров вошел в состав России по итогам референдума 2014 года.

«Обозначение Крымского полуострова не входящей в состав Украины территорией противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах»,— говорится в комментарии МИД Украины.

Украина подготовила «план Б» по зерновой сделке без участия России

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский сообщил, что Россия ограничила регистрацию судов по зерновой сделке. По его словам, для отмены ограничений Россия требует возобновить экспорт аммиачных удобрений. В связи с этим министр не исключил, что Украина приступит к «плану Б», который подразумевает исключение России из сделки.

«Мы будем готовы к плану Б, который зависит от нас, зависит от ООН. Не думаю, что мы будем бездействовать, если так будет продолжаться в ближайшем будущем»,— заявил Сольский.

Зерно. Дмитрий Кудрявцев

Он пояснил, что «план Б» исключает из этих отношений «четвертую сторону», имея в виду Россию. По его словам, «план Б» подразумевает предоставление гарантий перевозчикам. Для этого на Украине, по его словам, создан специальный фонд в $547 млн. При этом Сольский подчеркнул, что этот вариант остается на тот случай, когда Украине «будет нечего терять», а пока она стремится к тому, чтобы зерновая сделка выполнялась в нынешнем формате.

Напомним, в зерновой сделке участвуют Россия, Украина, Турция и ООН. Действие зерновой сделки было продлено 18 мая еще на два месяца. Для следующего продления МИД России требует допустить российские суда в зарубежные порты, изменить условия страхования сухогрузов, подключить Россельхозбанк к SWIFT и запустить аммиакопровод Тольятти—Одесса.

Важное — одной строкой

Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что украинской армии в настоящее время пока не хватает вооружения и военной техники для начала масштабной контрнаступательной операции. Жители Шебекино пожаловались на плату по 3 тыс. рублей за эвакуацию каждого ребенка. Президент Владимир Путин готов обсуждать варианты достижения целей России иными средствами, чем военная спецоперация на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, пока Запад не оставляет России иного выхода, кроме проведения СВО. В Белгородской области за сутки в результате обстрелов 7 человек погибли и 17 получили ранения. В Киеве отправили в СИЗО охранника поликлиники после гибели трех человек из-за запертого убежища. В России увеличили количество пунктов для отбора на военную службу по контракту. Кроме того, было увеличено число инструкторов для работы с желающими поступить на контрактную службу, сообщила пресс-служба Минобороны России. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что уладил конфликт с руководством Чечни. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о дефиците ЗРК Patriot. По его словам, Киев стоит в очереди за ними, а также за ракетами к ЗРК. Два молодых человека пострадали при обстреле Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Студенты БГТУ и БелГУ утверждают, что эвакуированных из Шебекино заселили к ним в общежития, а от студентов потребовали в ночь покинуть помещения и предложили им «комнаты с тараканами без условий». Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана относительно контроля над вооружениями содержат «деструктивный заряд». По его мнению, эти заявления нацелены на продолжение линии США на слом баланса интересов. Национальный банк Украины обязал все коммерческие банки страны отчитываться о платежах населения с использованием карт вне зависимости от их сумм. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что в случае прекращения поставок оружия на Украину конфликт с Россией закончится для нее «миром капитуляции». По его мнению, в этом случае Украина превратится во вторую Белоруссию. Каждое четвертое бомбоубежище на Украине либо закрыто, либо непригодно к использованию. Об этом по итогам проверки заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские вооруженные силы готовы к контрнаступлению. Однако он предупредил, что для начала контрнаступления понадобится время, а само контрнаступление может привести к большим потерям из-за невозможности противостоять российской авиации. Власти Белгородской области ввели полный запрет на передвижение по дорогам приграничного Шебекинского округа.

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